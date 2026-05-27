  4. ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ исключила Рух из чемпионата. Чем запомнилась команда
27 мая 2026, 04:35 | Обновлено 27 мая 2026, 07:06
ОФИЦИАЛЬНО. УПЛ исключила Рух из чемпионата. Чем запомнилась команда

Рух планирует заявиться во Вторую лигу

УПЛ во время общих сборов проголосовала за исключение ФК Рух из состава участников чемпионата. Это было сделано по просьбе руководства клуба, которое решило прекратить участие в элитном дивизионе.

Ранее сообщалось, что львовская команда планирует заявиться во Вторую лигу, а основные усилия будут направлены на развитие своей академии.

Рух провел в УПЛ шесть сезонов, в том числе чемпионат 2021/22, который не был закончен из-за полномасштабного вторжения россии.

Команда играла в УПЛ с сезона 2020/21 до сезона 2025/26 включительно. Лучшим результатом стало 6-е место в чемпионате 2023/24. В Кубке Украины Рух был в четвертьфинале.

Команда запомнилась тем, что в основном играла молодыми футболистами своей академии.

В текущем сезоне Рух стал 14-м и должен был играть переходные матчи за выживание, однако теперь стыковые встречи проведет Александрия.

Комментарии 3
Лайно
Дорухалися до халепи? Це наше усе!
21/22 не був завершений чемпіонат, ні 22/23
