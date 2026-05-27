Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
«Рома» расстанется с Артемом Довбиком
Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» определилось не в пользу украинца.
По информации итальянских СМИ, римский клуб готовит серьезные изменения в атакующей линии и рассматривает варианты расставания с рядом игроков. В этом списке оказался и Довбик, которого уже не видят ключевой частью будущего проекта.
Сообщается, что украинский нападающий будет выставлен на трансфер с целью полноценной продажи, чтобы клуб получил средства для подписания нового форварда топ-уровня.
При этом еще один нападающий, Робиньо Ваз, может покинуть команду на правах аренды.
В клубе рассчитывают, что перестройка атаки позволит создать новую модель игры под требования Гасперини, который настаивает на усилении линии нападения игроком международного уровня.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
