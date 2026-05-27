  4. Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба
27 мая 2026, 21:22 | Обновлено 27 мая 2026, 21:27
Звезда сборной Украины пакует чемоданы. Его выгоняют из клуба

«Рома» расстанется с Артемом Довбиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Будущее украинского нападающего Артема Довбика в «Роме» определилось не в пользу украинца.

По информации итальянских СМИ, римский клуб готовит серьезные изменения в атакующей линии и рассматривает варианты расставания с рядом игроков. В этом списке оказался и Довбик, которого уже не видят ключевой частью будущего проекта.

Сообщается, что украинский нападающий будет выставлен на трансфер с целью полноценной продажи, чтобы клуб получил средства для подписания нового форварда топ-уровня.

При этом еще один нападающий, Робиньо Ваз, может покинуть команду на правах аренды.

В клубе рассчитывают, что перестройка атаки позволит создать новую модель игры под требования Гасперини, который настаивает на усилении линии нападения игроком международного уровня.

Костюк дожала американку украинского происхождения в 1/32 финала РГ-2026
выгоняют? Что за слог?
Минулого року Раньєрі дбав про Довбика щоб помагали йому реалізовувати моменти. В Гасперіні очевидно такого підходу немає, та й можливості виходити на полі у футболіста тривалий час не було. То вже так.
Титулки типу вгадай футболіста
Вооон
Жалко болельщиков Ромы которые верили в Довбика. А он оказался бездарным крабом((
