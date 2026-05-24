Рома нашла Довбику новый клуб на следующий сезон

«Рома» хочет включить Артема Довбика в сделку по нападающему «Фиорентины» Мойзе Кину.

Ключевая идея римского клуба – именно использование украинского форварда в качестве части бартера, чтобы снизить финансовые требования «Фиорентины», которая оценивает Кина примерно в 45 млн евро.

В то же время в Риме осознают, что трансфер Довбика может быть сложным из-за его высокой зарплаты, которая является серьезным фактором для бюджета «Фиорентины».

Несмотря на это, «Рома» готова использовать украинца в качестве ключевого элемента переговоров и рассматривает его включение как способ ускорить потенциальную сделку.