  Рома нашла Довбику новый клуб на следующий сезон
Рома нашла Довбику новый клуб на следующий сезон

Футболист может перейти в «Фиорентину»

«Рома» хочет включить Артема Довбика в сделку по нападающему «Фиорентины» Мойзе Кину.

Ключевая идея римского клуба – именно использование украинского форварда в качестве части бартера, чтобы снизить финансовые требования «Фиорентины», которая оценивает Кина примерно в 45 млн евро.

В то же время в Риме осознают, что трансфер Довбика может быть сложным из-за его высокой зарплаты, которая является серьезным фактором для бюджета «Фиорентины».

Несмотря на это, «Рома» готова использовать украинца в качестве ключевого элемента переговоров и рассматривает его включение как способ ускорить потенциальную сделку.

Артем Довбик трансферы Серии A трансферы Фиорентина Рома Рим Мойзе Кин
Дмитрий Олийченко Источник: Calciomercato
Комментарии 2
Та віддайте в оренду це деревяне буратіно в полісся
