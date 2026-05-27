Шевченко отреагировал на дисквалификацию Мудрика: «Был диалог с юристами»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал дисквалификацию вингера лондонского «Челси» и сборной Украины Михаила Мудрика:

«УАФ никогда не являлась стороной конфликта в этой ситуации. Наша позиция такова – мы верим в Михаила, верим, что он сделал все правильно. Мы ждем, когда он вернется.

Мы готовы помогать и всегда помогали ему, отвечали на все запросы, которые нам присылали юристы. Максимум информации, которую могли собрать, мы отдавали. Были в диалоге с юристами Мудрика.

Сейчас такая ситуация, что Мудрик получил дисквалификацию на четыре года, но подал апелляцию. Скоро суд Лозанны будет рассматривать эту апелляцию, будем надеяться, что они примут правильное решение и сократят срок его отстранения.

Повторю, мы ждем, когда он вернется», – подытожил Шевченко.