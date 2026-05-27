«Это лучше делать в Украине». Миколенко – о планах возвращения из Англии

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко поделился своими ожиданиями от первого за четыре года визита в Украину.

«Я уезжал в последний раз 31 января 2022 года. И с тех пор я там не был. Поэтому я очень-очень счастлив вернуться, вернуться на родную землю и провести там сборы. В планах приехать чуть раньше, увидеть родителей, но буду, пожалуй, на месте сбора, никуда не поеду. В Черкассы и в Киев не смогу поехать, к сожалению. Но родителей увижу, что уже счастье. Возможно, друзей увижу. Ну и, конечно, съезжу в клинику, сделаю чек-ап, потому что у нас все самое лучшее. Лучше в Украине все делать», – пояснил игрок.

Сборная Украины проведет первый сбор дома с начала полномасштабного вторжения. Это решение принял новый главный тренер Андреа Мальдера.