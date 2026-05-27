Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это лучше делать в Украине». Миколенко – о планах возвращения из Англии
Сборная УКРАИНЫ
27 мая 2026, 16:30 | Обновлено 27 мая 2026, 16:39
498
0

«Это лучше делать в Украине». Миколенко – о планах возвращения из Англии

Виталий впервые с 2022 года приедет в Украину

27 мая 2026, 16:30 | Обновлено 27 мая 2026, 16:39
498
0
«Это лучше делать в Украине». Миколенко – о планах возвращения из Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник английского «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко поделился своими ожиданиями от первого за четыре года визита в Украину.

«Я уезжал в последний раз 31 января 2022 года. И с тех пор я там не был. Поэтому я очень-очень счастлив вернуться, вернуться на родную землю и провести там сборы. В планах приехать чуть раньше, увидеть родителей, но буду, пожалуй, на месте сбора, никуда не поеду. В Черкассы и в Киев не смогу поехать, к сожалению. Но родителей увижу, что уже счастье. Возможно, друзей увижу. Ну и, конечно, съезжу в клинику, сделаю чек-ап, потому что у нас все самое лучшее. Лучше в Украине все делать», – пояснил игрок.

Сборная Украины проведет первый сбор дома с начала полномасштабного вторжения. Это решение принял новый главный тренер Андреа Мальдера.

По теме:
МИКОЛЕНКО: «Я уже устал объяснять британцам о войне в Украине»
Легенда МЮ: «Почему я должен радоваться? Мы теряем великого тренера»
«Начало получилось не очень удачным». Миколенко оценил свою игру в АПЛ
Виталий Миколенко сборная Украины по футболу Английская Премьер-лига Эвертон чемпионат Англии по футболу
Андрей Плыгун Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано
Футбол | 27 мая 2026, 12:05 8
9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано
9 команд от страны? Расклады перед финалом: Кристал Пэлас – Райо Вальекано

Вечером 27 мая в Лейпциге состоится финальный матч Лиги конференций

Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Футбол | 27 мая 2026, 08:54 7
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба
Ребров получил роскошный вариант работы от титулованного клуба

Тренер может возглавить «Бешикташ»

Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Бокс | 27.05.2026, 08:32
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Владимир Кличко принял громкое решение после боя Усик – Верховен
Большой трансфер. Барселона близка к подписанию игрока сборной Англии
Футбол | 27.05.2026, 14:57
Большой трансфер. Барселона близка к подписанию игрока сборной Англии
Большой трансфер. Барселона близка к подписанию игрока сборной Англии
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Хоккей | 27.05.2026, 00:19
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
ЧМ по хоккею. Определились четвертьфинальные пары
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
Турки Аль-Шейх объявил, сколько раундов Верховен выиграл у Усика
27.05.2026, 10:17 5
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
26.05.2026, 13:43
Футбол
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
Досрочная победа Усика полностью заслуженна. Рефери правильно остановил бой
26.05.2026, 08:48 17
Бокс
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
26.05.2026, 07:45 8
Футбол
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
25.05.2026, 17:31 56
Теннис
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
26.05.2026, 10:02 3
Футбол
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
Футболист сборной отказался играть за Динамо после обстрела Киева
27.05.2026, 09:36 13
Футбол
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
5 причин, почему Усик в бою с Верховеном был не лучшей версией себя
25.05.2026, 16:41 50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем