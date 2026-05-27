Виталий МИКОЛЕНКО: «Назначение Мальдеры? Я писал главному тренеру»
Защитник «сине-желтых» позитивно оценил нового тренера сборной Украины
Лидер национальной сборной Украины Виталий Миколенко отреагировал на назначение Андреа Мальдеры на должность главного тренера сборной Украины.
«Я писал главному тренеру, поздравил его, потому что чуть раньше знал о его назначении. Мы с ним общались: он мне звонил по телефону, а перед этим я звонил ему, приветствовал.
Потому очень рад, ведь мы уже работали с этим тренером. Да, он не был главным тренером, но сыграл большую роль в нашей команде.
Он создавал в раздевалке особую атмосферу — такой правильный хаос, когда все суетятся перед игрой и раздевалка не молчит. Я очень рад, что именно он возглавил нашу сборную», – сказал Миколенко.
