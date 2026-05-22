Эксперт: «Шевченко говорил, что Мальдера – просто аналитик, а он – главный»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о том, что президент УАФ Андрей Шевченко ранее называл Андреа Мальдеру просто аналитиком в своем штабе.

Недавно итальянский специалист стал тренером сборной Украины.

«Шевченко говорил, что Мальдера – просто аналитик. Возможно, тогда были какие-то нотки ревности. Но Шевченко подчеркивал, что все решения принимал он в сборной. «Я – главный тренер».

«Теперь Мальдере придется принимать свои решения, и как раз опыта ему может где-то не хватить. Насколько я знаю, Андреа – позитивный человек, у него хорошее настроение всегда», – сказал Цыганык.

Первый матч Мальдеры состоится 31 мая, когда сборная Украины сыграет с Польшей.