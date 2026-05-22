Эксперт: «Шевченко говорил, что Мальдера – просто аналитик, а он – главный»
Но Шевченко назначил Мальдеру тренером сборной
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о том, что президент УАФ Андрей Шевченко ранее называл Андреа Мальдеру просто аналитиком в своем штабе.
Недавно итальянский специалист стал тренером сборной Украины.
«Шевченко говорил, что Мальдера – просто аналитик. Возможно, тогда были какие-то нотки ревности. Но Шевченко подчеркивал, что все решения принимал он в сборной. «Я – главный тренер».
«Теперь Мальдере придется принимать свои решения, и как раз опыта ему может где-то не хватить. Насколько я знаю, Андреа – позитивный человек, у него хорошее настроение всегда», – сказал Цыганык.
Первый матч Мальдеры состоится 31 мая, когда сборная Украины сыграет с Польшей.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Зато у Реброва опыта было хоть отбавляй. Ни одного тренера в истории сборной не выгоняли пинками под зад как опытного Реброва. Заколебали эти пустобрехи циганыки мутить воду.