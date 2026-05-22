  4. Эксперт: «Шевченко говорил, что Мальдера – просто аналитик, а он – главный»
22 мая 2026, 18:55 | Обновлено 22 мая 2026, 19:27
Эксперт: «Шевченко говорил, что Мальдера – просто аналитик, а он – главный»

Но Шевченко назначил Мальдеру тренером сборной

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык рассказал о том, что президент УАФ Андрей Шевченко ранее называл Андреа Мальдеру просто аналитиком в своем штабе.

Недавно итальянский специалист стал тренером сборной Украины.

«Шевченко говорил, что Мальдера – просто аналитик. Возможно, тогда были какие-то нотки ревности. Но Шевченко подчеркивал, что все решения принимал он в сборной. «Я – главный тренер».

«Теперь Мальдере придется принимать свои решения, и как раз опыта ему может где-то не хватить. Насколько я знаю, Андреа – позитивный человек, у него хорошее настроение всегда», – сказал Цыганык.

Первый матч Мальдеры состоится 31 мая, когда сборная Украины сыграет с Польшей.

Иван Зинченко Источник: Игорь Цыганык
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Громкий скандал. Футболист команды УПЛ сбежал из Украины из-за денег
Украинский тренер: «Этот игрок Динамо переживает вторую молодость»
ОФИЦИАЛЬНО. Пеп Гвардиола объявил об уходе из Ман Сити
В Динамо вернется известный украинский футболист
"якраз досвіду йому може десь не вистачити"
Зато у Реброва опыта было хоть отбавляй. Ни одного тренера в истории сборной не выгоняли пинками под зад как опытного Реброва. Заколебали эти пустобрехи циганыки мутить воду.
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Роналду впервые стал чемпионом! Аль-Наср разгромил Дамак с дублем Криштиану
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это главная проблема «Динамо», а Ярмоленко и Буяльский...»
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
