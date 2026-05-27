Марта Костюк – Кэти Волынец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/32 финала Ролан Гаррос 2026
27 мая украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 15) продолжит выступления на Открытом чемпионате Франции 2026.
Во втором раунде украинка сыграет против Кэти Волынец (США, WTA 108). Поединок начнется вторым запуском на корте имени Сюзан Ленглен после игры Фокина – Тиранте. Ориентировочное время старта встречи – 15:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это второе очное противостояние. Счет 1:0 в пользу Волынец.
Победительница матча в третьем круге поборется либо с Викторией Голубич, либо с Алишей Паркс.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Главный тренер серебряного призера Премьер-лиги дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua
Поединок 1/32 финала состоится 27 мая в 13:30 по Киеву