Англия26 мая 2026, 22:45 |
Салах выступил с заявлением после последнего матча в Ливерпуле
Египтянин поблагодарил болельщиков за поддержку
38-летний египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал пост в Instagram после своего прощального матча в составе «красных».
Поединок 38-го тура АПЛ с «Брентфордом» стал для футболиста последним. Салах провёл в «Ливерпуле» девять лет.
«Самая длинная ночь в моей жизни. Спасибо за всё ещё раз!», – написал Мохамед.
Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В текущем сезоне египтянин забил 12 голов и сделал 10 голевых передач в 41 матче.
