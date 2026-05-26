  4. Салах выступил с заявлением после последнего матча в Ливерпуле
26 мая 2026, 22:45 |
Египтянин поблагодарил болельщиков за поддержку

Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

38-летний египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах опубликовал пост в Instagram после своего прощального матча в составе «красных».

Поединок 38-го тура АПЛ с «Брентфордом» стал для футболиста последним. Салах провёл в «Ливерпуле» девять лет.

«Самая длинная ночь в моей жизни. Спасибо за всё ещё раз!», – написал Мохамед.

Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. В текущем сезоне египтянин забил 12 голов и сделал 10 голевых передач в 41 матче.

Мохамед Салах Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Instagram
