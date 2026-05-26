Ливерпуль предложил контракт звездному голкиперу

33-летний вратарь «Ливерпуля» и сборной Бразилии Алиссон Беккер может остаться в клубе ещё на один сезон.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, мерсисайдцы предложили бразильцу новый улучшенный контракт. При этом Беккер уже ведет переговоры с «Ювентусом», который предлагает более выгодные условия сотрудничества и долгосрочный контракт. Сам Алиссон пока не принял окончательного решения относительно своего будущего.

Бразильский вратарь выступает в составе «Ливерпуля» последние восемь лет. Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 17 млн евро.