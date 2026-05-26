Игрок Арсенала: «Артета иногда говорит вещи, которые нигде не услышишь»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился мыслями о главном тренере команды Микеле Артете.

«Он сделал меня более универсальным полузащитником – игроком, который может делать немного всего. Я могу помогать в атаке, могу защищаться, могу опускаться глубже, могу идти вперед. Я хочу быть активным и показывать свои сильные стороны, и Артета очень помог мне в этом.

Он назвал меня «маяком Арсенала» еще в начале нашего знакомства. Я раньше такого не слышал – он иногда говорит вещи, которые больше нигде не услышишь, и это было особенно».