  4. Игрок Арсенала: «Артета иногда говорит вещи, которые нигде не услышишь»
26 мая 2026, 21:53 |
Игрок Арсенала: «Артета иногда говорит вещи, которые нигде не услышишь»

Деклан Райс рассказал, как на него повлиял тренер «Арсенала»

Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс и Микель Артета

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился мыслями о главном тренере команды Микеле Артете.

«Он сделал меня более универсальным полузащитником – игроком, который может делать немного всего. Я могу помогать в атаке, могу защищаться, могу опускаться глубже, могу идти вперед. Я хочу быть активным и показывать свои сильные стороны, и Артета очень помог мне в этом.

Он назвал меня «маяком Арсенала» еще в начале нашего знакомства. Я раньше такого не слышал – он иногда говорит вещи, которые больше нигде не услышишь, и это было особенно».

Ранее лидер «Арсенала» рассказал, что нужно делать, чтобы победить ПСЖ.

