Лидер Арсенала рассказал, что нужно делать, чтобы победить ПСЖ

Деклан Райс оценил соперника по финалу Лиги чемпионов

26 мая 2026, 20:20 |
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

«ПСЖ – очень сильная команда. Мы играли против них в прошлом году в двухматчевом противостоянии, и всё могло пойти в любую сторону. Урок тот же – нужно реализовывать свои моменты, потому что у нас их было достаточно.

Чтобы победить ПСЖ, нужно быть на максимуме с первой секунды. Это самый большой матч в футболе. Финал Лиги чемпионов – выше уже не бывает. Это шанс, это возможность. Это последний матч клубного сезона, и ты должен выложиться полностью, оставить всё на поле, чтобы выиграть этот трофей».

Финал Лиги чемпионов запланирован на субботу, 30 мая. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Деклан Райс рассказал об эмоциях от выхода в финал Лиги чемпионов.

Арсенал Лондон ПСЖ Деклан Райс Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ
Иван Чирко Источник: УЕФА
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
