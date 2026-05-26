Лидер Арсенала рассказал, что нужно делать, чтобы победить ПСЖ

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с ПСЖ.

«ПСЖ – очень сильная команда. Мы играли против них в прошлом году в двухматчевом противостоянии, и всё могло пойти в любую сторону. Урок тот же – нужно реализовывать свои моменты, потому что у нас их было достаточно.

Чтобы победить ПСЖ, нужно быть на максимуме с первой секунды. Это самый большой матч в футболе. Финал Лиги чемпионов – выше уже не бывает. Это шанс, это возможность. Это последний матч клубного сезона, и ты должен выложиться полностью, оставить всё на поле, чтобы выиграть этот трофей».