Лидер Арсенала рассказал, что нужно делать, чтобы победить ПСЖ
Деклан Райс оценил соперника по финалу Лиги чемпионов
Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов с ПСЖ.
«ПСЖ – очень сильная команда. Мы играли против них в прошлом году в двухматчевом противостоянии, и всё могло пойти в любую сторону. Урок тот же – нужно реализовывать свои моменты, потому что у нас их было достаточно.
Чтобы победить ПСЖ, нужно быть на максимуме с первой секунды. Это самый большой матч в футболе. Финал Лиги чемпионов – выше уже не бывает. Это шанс, это возможность. Это последний матч клубного сезона, и ты должен выложиться полностью, оставить всё на поле, чтобы выиграть этот трофей».
Финал Лиги чемпионов запланирован на субботу, 30 мая. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.
Ранее Деклан Райс рассказал об эмоциях от выхода в финал Лиги чемпионов.
