Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Деклан РАЙС: «Не хочу забегать вперед, но это было бы невероятно»
Лига чемпионов
26 мая 2026, 19:19 | Обновлено 26 мая 2026, 19:22
122
0

Деклан РАЙС: «Не хочу забегать вперед, но это было бы невероятно»

Лидер «Арсенала» в предвкушении грандиозного матча

26 мая 2026, 19:19 | Обновлено 26 мая 2026, 19:22
122
0
Деклан РАЙС: «Не хочу забегать вперед, но это было бы невероятно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Деклан Райс

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился эмоциями от выхода в финал Лиги чемпионов, где лондонцев ждет противостояние с ПСЖ.

«В детстве ты растешь, смотря вечера Лиги чемпионов, групповые этапы, плей-офф, финал. А потом понимаешь, что сам оказался в моменте, когда ты в шаге от финала. Смотришь на часы – пять минут до конца, две минуты… и наконец звучит финальный свисток. И все просто выходит наружу – облегчение, счастье, эмоции. Это чувство останется со мной навсегда.

Дойти до финала – это одно, это большое достижение. Но выиграть его… я даже не знаю слов, если честно, потому что этого еще не случилось. Я не хочу забегать вперед, но это было бы невероятно».

Финал Лиги чемпионов запланирован на субботу, 30 мая. Старт игры – в 19:00 по киевскому времени.

Ранее Микель Артета сделал громкое заявление перед финалом Лиги чемпионов.

По теме:
Эдегор стал 19-м капитаном, поднявшим над головой кубок АПЛ
Арсенал нацелился на звездного нападающего за 90 млн евро
«Никакой вражды». Во Франции рассказали об отношениях Забарного и Сафонова
Деклан Райс Арсенал Лондон ПСЖ Лига чемпионов Арсенал - ПСЖ
Иван Чирко Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Топ-клуб АПЛ нацелился на Судакова. Известна сумма трансфера
Футбол | 26 мая 2026, 15:33 6
Топ-клуб АПЛ нацелился на Судакова. Известна сумма трансфера
Топ-клуб АПЛ нацелился на Судакова. Известна сумма трансфера

Полузащитник «Бенфики» может перейти в «Тоттенхэм»

Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Футбол | 26 мая 2026, 07:34 4
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное

Яцык мог перейти в «Металлист 1925», однако сделку заблокировал Костюк

Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Бокс | 26.05.2026, 08:39
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Александр УСИК: «Бывают ситуации, когда бой не останавливают вовремя»
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Футбол | 26.05.2026, 07:45
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Трубин получил роскошное предложение о трансфере. На кону – 100 млн евро
Президент Жироны: «Мы вылетели. Будут тяжелые решения по составу»
Футбол | 26.05.2026, 18:01
Президент Жироны: «Мы вылетели. Будут тяжелые решения по составу»
Президент Жироны: «Мы вылетели. Будут тяжелые решения по составу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки Аль-Шейх принял решение относительно Усика и его будущего
Турки Аль-Шейх принял решение относительно Усика и его будущего
25.05.2026, 06:02 3
Бокс
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
Ищем Product Manager для развития новых продуктов
26.05.2026, 13:43
Футбол
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
Арда Туран определился с клубом, который будет возглавлять в новом сезоне
25.05.2026, 10:51 5
Футбол
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
25.05.2026, 05:12 3
Бокс
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
25.05.2026, 14:50 12
Футбол
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
36-разовый чемпион хочет купить Цыганкова после крушения Жироны
26.05.2026, 10:02 5
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
25.05.2026, 04:44 6
Бокс
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
Усик выступил с заявлением после боя, чем разозлил своих хейтеров
25.05.2026, 06:12 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем