Деклан РАЙС: «Не хочу забегать вперед, но это было бы невероятно»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился эмоциями от выхода в финал Лиги чемпионов, где лондонцев ждет противостояние с ПСЖ.

«В детстве ты растешь, смотря вечера Лиги чемпионов, групповые этапы, плей-офф, финал. А потом понимаешь, что сам оказался в моменте, когда ты в шаге от финала. Смотришь на часы – пять минут до конца, две минуты… и наконец звучит финальный свисток. И все просто выходит наружу – облегчение, счастье, эмоции. Это чувство останется со мной навсегда.

Дойти до финала – это одно, это большое достижение. Но выиграть его… я даже не знаю слов, если честно, потому что этого еще не случилось. Я не хочу забегать вперед, но это было бы невероятно».