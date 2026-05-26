Деклан РАЙС: «Не хочу забегать вперед, но это было бы невероятно»
Лидер «Арсенала» в предвкушении грандиозного матча
Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс поделился эмоциями от выхода в финал Лиги чемпионов, где лондонцев ждет противостояние с ПСЖ.
«В детстве ты растешь, смотря вечера Лиги чемпионов, групповые этапы, плей-офф, финал. А потом понимаешь, что сам оказался в моменте, когда ты в шаге от финала. Смотришь на часы – пять минут до конца, две минуты… и наконец звучит финальный свисток. И все просто выходит наружу – облегчение, счастье, эмоции. Это чувство останется со мной навсегда.
Дойти до финала – это одно, это большое достижение. Но выиграть его… я даже не знаю слов, если честно, потому что этого еще не случилось. Я не хочу забегать вперед, но это было бы невероятно».
Финал Лиги чемпионов запланирован на субботу, 30 мая. Старт игры – в 19:00 по киевскому времени.
