  4. Артета сделал громкое заявление перед финалом Лиги чемпионов
Артета сделал громкое заявление перед финалом Лиги чемпионов

Микель Артета высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов

«Арсенал» впервые за два десятилетия выиграл чемпионат Англии. И на этой волне «канониры» надеются впервые в своей истории стать лучшей командой Европы, обыграв «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

«Мы уже говорили о том, что нам нужно сделать в Будапеште, как мы будем использовать всю невероятную энергию, которую несем к финалу, и завтра мы начнем подготовку», – заявил главный тренер «Арсенала» Микель Артета. «И мы с нетерпением ждем возможности написать новую главу в истории нашего клуба и поднять над головой кубок Лиги чемпионов.

Мы чемпионы, и это придает нам много уверенности, а также иную энергетику. Но в то же время и другую ответственность. Моя задача сейчас, и задача всех в клубе, – поднять планку и добиться гораздо большего, потому что я думаю, что мы на это способны», – добавил Артета.

Финал Лиги чемпионов состоится в субботу и начнется в 19:00.

