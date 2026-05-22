Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Артета станет тренером, дольше всего возглавляющим клуб АПЛ
Англия
22 мая 2026, 20:24 |
420
0

Артета станет тренером, дольше всего возглавляющим клуб АПЛ

Произойдет это после того, как Пеп Гвардиола проведет последний матч во главе Манчестер Сити

22 мая 2026, 20:24 |
420
0
Артета станет тренером, дольше всего возглавляющим клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Испанский тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола, как стало известно ранее, покинет клуб по окончании сезона 2025/26.

Испанец находился во главе «горожан» почти 10 лет.

Из всех тренеров команд АПЛ текущего сезона Гвардиола провел больше времени у руля своего клуба.

Поскольку испанец покидает Манчестер Сити, рекордсменом станет главный тренер Арсенала Микель Артета, возглавляющий «канониров» уже более 6 лет.

Тренеры каждой команды АПЛ сезона 2025/26 по времени нахождения в должности

  • 9 лет и 325 дней – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
  • 6 лет и 151 день – Микель Артета (Арсенал)
  • 4 года и 325 дней – Марку Силва (Фулхэм)
  • 4 года и 195 дней – Эдди Хау (Ньюкасл Юнайтед)
  • 3 года и 202 дня – Унаи Эмери (Астон Вилла)
  • 2 года и 325 дней – Андони Ираола (Борнмут)
  • 2 года и 322 дня – Даниэль Фарке (Лидс Юнайтед)
  • 2 года и 91 день – Оливер Гласнер (Кристал Пэлас)
  • 1 год и 355 дней – Арне Слот (Ливерпуль)
  • 1 год и 341 день – Фабиан Хюрцелер (Брайтон)
  • 1 год и 325 дней – Режис Ле Бри (Сандерленд)
  • 1 год и 131 день – Дэвид Мойес (Эвертон)
  • 329 дней – Кейт Эндрюс (Брентфорд)
  • 237 дней – Нуну Эшпириту Санту (Вест Хэм Юнайтед)
  • 191 день – Роб Эдвардс (Вулверхэмптон)
  • 129 дней – Майкл Каррик (Манчестер Юнайтед)
  • 96 дней – Витор Перейра (Ноттингем Форест)
  • 52 дня – Роберто Де Дзерби (Тоттенхэм Хотспур)
  • 30 дней – Калум Макфарлан (Челси)
  • 22 дня – Майкл Джексон (Бернли)
По теме:
Кепа может покинуть Арсенал. На него претендует топовый клуб
Один из лучших полузащитников мира сменит клуб. На него претендует Реал
Андрей ВОРОБЕЙ: «Манчестер Сити не заслуживал чемпионства»
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига статистика Микель Артета Арсенал Лондон Манчестер Сити
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Футбол | 22 мая 2026, 10:17 27
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов

Президент словацкого «Слована» официально подтвердил контакты с украинским специалистом

Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Футбол | 22 мая 2026, 07:35 2
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера

Александр отреагировал на слухи о возможном переходе в другую команду

Украинский вингер выйдет в основном составе на финал Кубка Турции
Футбол | 22.05.2026, 20:03
Украинский вингер выйдет в основном составе на финал Кубка Турции
Украинский вингер выйдет в основном составе на финал Кубка Турции
В Динамо вернется известный украинский футболист
Футбол | 22.05.2026, 07:02
В Динамо вернется известный украинский футболист
В Динамо вернется известный украинский футболист
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
Футбол | 22.05.2026, 17:44
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
ОФИЦИАЛЬНО. Глейкер Мендоса продолжит карьеру в Шахтере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-лидера сборной Украины пожизненно дисквалифицировали
20.05.2026, 17:49 5
Баскетбол
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
20.05.2026, 22:59 6
Хоккей
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
22.05.2026, 08:48 26
Футбол
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
Усик принял решение. Боксер сказал, что будет дальше после Верховена
21.05.2026, 11:01 5
Бокс
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
Украина переиграла Португалию. Выход в плей-офф практически гарантирован
21.05.2026, 10:47 1
Другие виды
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
21.05.2026, 06:41 14
Футбол
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
20.05.2026, 20:39 13
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
21.05.2026, 09:51 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем