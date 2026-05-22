Артета станет тренером, дольше всего возглавляющим клуб АПЛ
Произойдет это после того, как Пеп Гвардиола проведет последний матч во главе Манчестер Сити
Испанский тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола, как стало известно ранее, покинет клуб по окончании сезона 2025/26.
Испанец находился во главе «горожан» почти 10 лет.
Из всех тренеров команд АПЛ текущего сезона Гвардиола провел больше времени у руля своего клуба.
Поскольку испанец покидает Манчестер Сити, рекордсменом станет главный тренер Арсенала Микель Артета, возглавляющий «канониров» уже более 6 лет.
Тренеры каждой команды АПЛ сезона 2025/26 по времени нахождения в должности
- 9 лет и 325 дней – Пеп Гвардиола (Манчестер Сити)
- 6 лет и 151 день – Микель Артета (Арсенал)
- 4 года и 325 дней – Марку Силва (Фулхэм)
- 4 года и 195 дней – Эдди Хау (Ньюкасл Юнайтед)
- 3 года и 202 дня – Унаи Эмери (Астон Вилла)
- 2 года и 325 дней – Андони Ираола (Борнмут)
- 2 года и 322 дня – Даниэль Фарке (Лидс Юнайтед)
- 2 года и 91 день – Оливер Гласнер (Кристал Пэлас)
- 1 год и 355 дней – Арне Слот (Ливерпуль)
- 1 год и 341 день – Фабиан Хюрцелер (Брайтон)
- 1 год и 325 дней – Режис Ле Бри (Сандерленд)
- 1 год и 131 день – Дэвид Мойес (Эвертон)
- 329 дней – Кейт Эндрюс (Брентфорд)
- 237 дней – Нуну Эшпириту Санту (Вест Хэм Юнайтед)
- 191 день – Роб Эдвардс (Вулверхэмптон)
- 129 дней – Майкл Каррик (Манчестер Юнайтед)
- 96 дней – Витор Перейра (Ноттингем Форест)
- 52 дня – Роберто Де Дзерби (Тоттенхэм Хотспур)
- 30 дней – Калум Макфарлан (Челси)
- 22 дня – Майкл Джексон (Бернли)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
