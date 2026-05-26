  4. Приятная неожиданность. 8-й сеяный Медведев вылетел с РГ-26 от 97-й ракетки
26 мая 2026, 15:41 | Обновлено 26 мая 2026, 15:42
Приятная неожиданность. 8-й сеяный Медведев вылетел с РГ-26 от 97-й ракетки

Адам Уолтон в пяти сетах переиграл «нейтрала» в первом раунде мейджора в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Восьмая ракетка мира в мужском одиночном разряде Даниил Медведев, к счастью, быстро вылетел из Открытого чемпионата Франции 2026.

В первом раунде «нейтрал» в пяти сетах потерпел поражение от Адама Уолтона (Австралия), который занимает 97-е место в рейтинге АТР.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Адам Уолтон (Австралия) [WC] – Даниил Медведев [8] – 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4

Даниил Агарков Sport.ua
Дайте відео))) треба побачити, як цей вилупок псіхує і крушить все і всіх  підряд...)))
Чого там толерантствувати? Можна писати по-сучасному, як з передової:
Адам Волтон у п'яти сетах переграв «пiдapa» у першому раунді мейджору в Парижі.
Причому Мєдвєд вів у 5 сеті 4:2 із брейком. Залишалося утримати 2 свої подачі. Не утримав жодної, здувся.
Кацапський клоун був просто наказаний за свою самовпевненість. Думав, що виграє без проблем і вирішив пограти в кішки мишки. Свідомо не напружувався у першому сеті, програвши його. Другий сет взяв. Третій сет знову свідомо віддав. Четвертий сет звичайно ж забрав. Залишалось в п'ятому сеті закрити гру. І здавалось, що все йде по плану, але... штото пошло нє так.
Динамо договорилось о дорогом трансфере украинца. Произошло непредвиденное
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
В Польше выступили с резким заявлением после боя Усик – Верховен
Ванат определился с новым клубом после катастрофы в Жироне
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Надоедливая Бондар. Свитолина вырвала победу на старте Ролан Гаррос 2026
