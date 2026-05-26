Приятная неожиданность. 8-й сеяный Медведев вылетел с РГ-26 от 97-й ракетки

Восьмая ракетка мира в мужском одиночном разряде Даниил Медведев, к счастью, быстро вылетел из Открытого чемпионата Франции 2026.

В первом раунде «нейтрал» в пяти сетах потерпел поражение от Адама Уолтона (Австралия), который занимает 97-е место в рейтинге АТР.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Адам Уолтон (Австралия) [WC] – Даниил Медведев [8] – 6:2, 1:6, 6:1, 1:6, 6:4