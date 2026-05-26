Экс-игрок Украины: «Главный вывод сезона – УПЛ нужно сократить»

Бывший защитник национальной сборной Украины Сергей Дирявка в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, чем ему запомнился прошедший чемпионат УПЛ:

– Интересной была борьба за места на пьедестале почёта и среди команд, которые прикладывали усилия, чтобы избежать переходных матчей за сохранение «прописки» в элите. Но, к сожалению, разочаровало то, что задолго до финиша определился чемпион, как, впрочем, и неудачники.

– Чем вы можете объяснить тот факт, что преследователям «Шахтера» хватило запала только на первую часть чемпионата?

– «Шахтер» уже длительное время служит примером для остальных отечественных команд в том, как нужно инвестировать в футбол. Конечно, иногда не обходится без сбоев, но в целом ставка на бразильских легионеров приносит желаемые дивиденды.

– На ваш взгляд, «горняки» вернули себе лидерство надолго?

– Убежден, что в следующем сезоне они точно будут фаворитами. Тем более, что на трансферном рынке донетчане не собираются сбавлять обороты. Так и должно быть, ведь «Шахтер» снова будет представлять Украину в самом престижном европейском турнире – Лиге чемпионов.

– И все же, почему ЛНЗ и «Полесье» притормозили на финише сезона?

– Прежде всего потому, что не могли похвастаться длинной скамейкой запасных, к тому же уступали в подборе исполнителей. В отличие от «Шахтера», черкасчане и полищуки теряли «свои» очки в матчах с командами, которые находились значительно ниже в турнирной таблице.

– Многие эксперты называют именно серебряного призера ЛНЗ – командой-сенсацией. А вы какого мнения?

– Я не считаю, что черкасчане совершили что-то выдающееся. В межсезонье они были активны на трансферном рынке, угадали с новым наставником – Виталием Пономаревым, который отличался креативностью. ЛНЗ выступил в свою силу, поэтому это никак не открытие чемпионата.

– Тогда считаете ли вы, что киевское «Динамо» стало разочарованием сезона?

– Я бы так категорично не утверждал. Все же динамовцы не остались без трофея, завоевав Кубок Украины. А отсутствие стабильности можно объяснить тем, что в «Динамо» решили устранять слабые места по ходу чемпионата: сменили главного тренера, сделали ставку на молодёжь. Посмотрим, насколько быстро она будет прогрессировать.

А вот кто действительно неприятно удивил, так это «Александрия». Здесь виноваты все – начиная от клубного руководства и заканчивая игроками.

– Многие специалисты, анализируя уровень нашего чемпионата, утверждают, что все отечественные команды будто на одно лицо.

– Категорически не согласен. «Шахтер» с его изысканным контролем мяча ни с кем не спутаешь, ЛНЗ с игрой в три центральных защитника отличается активностью в средней линии и интенсивностью в завершающей фазе, а «Металлист 1925» запомнился слаженной обороной и острыми выбеганиями в чужую штрафную. Практически у всех команд есть свои «изюминки».

– Что можете сказать о фиаско «Руха», который ещё в прошлом году считался одной из самых перспективных команд Украины, а теперь прекращает свое существование?

– Это позиция клубного руководства. Видимо, какие-то важные обстоятельства заставили его принять такое решение. Главное, что «Рух» не исчезнет с футбольной карты Украины – просто акцент будет сделан на подготовке талантливой смены.

– В чемпионате неудача постигла дебютантов – «Кудривку» и «Полтаву».

– К «Кудривке» меньше претензий: она была «крепким орешком» и заслуживала лучшей доли, но фортуна была не на ее стороне. Хотя я не удивлюсь, если после переходных матчей «Кудривка» продолжит выступления в УПЛ.

Что касается «Полтавы», то ее выступление показало, что руководству УПЛ стоит задуматься о более жестких требованиях к участникам чемпионата, уровень которого и так средний. «Полтава» была вынуждена играть в роли догоняющих, во многих матчах «горожане» оказывались мальчиками для битья. Это путь в никуда.

В целом я склоняюсь к тому, что отечественному футбольному хозяйству нужны реформы. В частности, стоит постепенно сократить количество команд в элите, что должно положительно сказаться на конкурентоспособности.