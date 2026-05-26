Звездный легионер не хочет играть в Украине. Клуб УПЛ принял решение

Бразильский полузащитник львовских Карпат Бруниньо может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, перебравшись в расположение европейского клуба.

По информации источника, бразилец не хочет играть в Украине. Карпаты не планируют силой удерживать легионера в клубе. «Львы» готовы рассмотреть любые достойные предложения.

Бруниньо выступает за «Карпаты» с сентября 2024-го, когда его арендовали в «Атлетике Минейра». Летом 2025 года львовяне выкупили игрока за около 700 тысяч долларов.

В кампании 2025/26 в составе «Карпат» Бруниньо забил 9 голов и отдал 3 ассиста в 28 матчах за львовский клуб.