Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это будет небольшой шок». В Полесье анонсировали громкие трансферы на лето
Украина. Премьер лига
25 мая 2026, 20:19 | Обновлено 25 мая 2026, 20:25
Буткевич пообещал качественное усиление команды

ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич рассказал о подготовке клуба к летнему трансферному периоду.

«Нужно усиление. У нас очень хорошая скаутская группа. Кандидаты уже подобраны. Для кого-то это даже станет небольшим шоком», – сказал он.

По итогам сезона «Полесье» заняло третье место в УПЛ. Команда Руслана Ротаня набрала 59 очков в 30 турах.

Андрей Плыгун Источник: ФК Полесье
атб хоче шокувати покращенням асортименту.
Главное не провалицца на евроарене как дырявые... Верим в Буткевича!
