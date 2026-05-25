  4. ВИДЕО. В Молдове забит самый курьезный автогол в истории футбола
25 мая 2026, 22:23 | Обновлено 25 мая 2026, 23:51
ВИДЕО. В Молдове забит самый курьезный автогол в истории футбола

Мяч попал в игрока, лежащего далеко от ворот, и изменил траекторию

Реал Сырец – Огуз

В чемпионате Молдовы произошел один из самых курьезных голов в истории футбола, который уже завирусился в соцсетях и спортивных медиа.

Невероятный эпизод случился в матче 1/4 финала плей-офф Лиги 1 между командами Реал Сырец и Огуз (5:2).

В концовке встречи футболист гостей Никита Чедырян пробил издали далеко мимо ворот, однако мяч неожиданно попал в игрока хозяев Валентина Ребежу, который в этот момент из-за травмы лежал на газоне далеко от ворот.

После рикошета мяч изменил траекторию и залетел в пустые ворота. Голкипер хозяев в тот момент выбежал помогать партнеру и не успел вернуться назад.

Курьезный эпизод мгновенно стал вирусным, видео активно распространяют в соцсетях. Этот автогол называют одним из самых нелогичных голов в истории футбола.

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Це другою за силою ліга Молдови!
Тут кто бил мяч - гений. Эту уловку можно использовать в топовых лигах. 
