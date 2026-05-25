ВИДЕО. В Молдове забит самый курьезный автогол в истории футбола
Мяч попал в игрока, лежащего далеко от ворот, и изменил траекторию
В чемпионате Молдовы произошел один из самых курьезных голов в истории футбола, который уже завирусился в соцсетях и спортивных медиа.
Невероятный эпизод случился в матче 1/4 финала плей-офф Лиги 1 между командами Реал Сырец и Огуз (5:2).
В концовке встречи футболист гостей Никита Чедырян пробил издали далеко мимо ворот, однако мяч неожиданно попал в игрока хозяев Валентина Ребежу, который в этот момент из-за травмы лежал на газоне далеко от ворот.
После рикошета мяч изменил траекторию и залетел в пустые ворота. Голкипер хозяев в тот момент выбежал помогать партнеру и не успел вернуться назад.
Курьезный эпизод мгновенно стал вирусным, видео активно распространяют в соцсетях. Этот автогол называют одним из самых нелогичных голов в истории футбола.
ВИДЕО. В Молдове забит самый курьезный автогол в истории футбола
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эрьян Нюланд будет искать новую команду
Элина дожала Анну на супертай-брейке и вышла во второй раунд мейджора в Париже