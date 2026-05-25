Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 25-31.05
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 25 до 31 мая
W75 Курсумлийска Баня (Сербия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Елизавета Котляр (Украина, 6) – Летисия Пулхартова (Чехия) – 7:5. 7:5
- Анастасия Запарынюк (Украина) – Валерия Страхова (Украина) – 0:6, 6:3, 2:6
Второй круг
- Елизавета Котляр (Украина, 6) – Юлия Стаматова (Болгария, 15) – 2:0 RET
Одиночный разряд
Первый круг
- Теодора Костович (Сербия, 5) – Елизавета Котляр (Украина, 6) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Лиа Каратанчева (Болгария) и Рашида Макаду (США, 1) – Стефания Бойица (Румыния) и Анастасия Запарынюк (Украина) – ТВА
W75 Сарагоса (Испания – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Мелисса Бойден (Великобритания) – Анастасия Фирман (Украина, 11) – 0:6, 3:6
Второй круг
- Яна Оципка (Бельгия, 8) – Анастасия Фирман (Украина, 11) – 26.05, не ранее 12:30
Парный разряд
Первый круг
- Анастасия Фирман (Украина) и Лю Минь (Китай) – Полина Бахмуткина (Бельгия) и Екатерина Овчаренко (4) – 26.05, не ранее 20:00
W35, Уичита (Канзас, США – хард), Wichita Tennis Open
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Анита Сагдиева (Украина) – ТВА
W35 Бол (Хорватия – грунт), Bluesun Bol Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Елизавета Труш (Украина) – Сара Микаца (Босния, 13) – 6:4, 2:6, 4:10
- Натали Барбир (Австралия) – Елена Грекул (Украина, 14) – 6:7 (3:7), 1:6
Второй круг
- Риа Дерникович (Хорватия) – Елена Грекул (Украина, 14) – 2:6, 3:6
Третий круг
- Элена Корокозиди (Греция, 6) – Елена Грекул (Украина, 14) – 26.05, не ранее 12:30
Одиночный разряд
Первый круг
- Сунь Синьран (Китай) – Мария Емшанова (Украина, уайлд-кард) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Изабелл Черны (Великобритания) и Мария Емшанова (Украина) – Эва Беннеманн (Германия) и Энола Кьеза (Италия) – ТВА
W15 Кайсери (Турция – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Дарья Дятлова (Украина) – Ева Корышева (Казахстан) – 4:6, 0:6
Второй круг
- Николь Гианнини (Бразилия, 1) – Серафима Васильева (Украина) – 6:1, 6:2
Одиночный разряд
Первый круг
- Анастасия Крынкова (Казахстан) – Мария Берген (Украина) – 26.05
- Катерина Дятлова (Украина, 8) – Ашмитха Эсварамуртхи (Индия) –
Парный разряд
Первый круг
- Мария Берген (Украина) и Алексия Пулак (Румыния) – Катерина Дятлова (Украина) и Дарья Дятлова (Украина) – 26.05, не ранее 16:00
W15 Сентендре (Венгрия – грунт). Bravos Open
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Милана Деянович (Австралия) – Арина Якушева (Украина) – 2:6, 3:6
Второй круг
- Арина Якушева (Украина) – Норина Сабо (Венгрия) – 0:6, 1:6
- Кристина Возняк (Украина, 3) – Элени Цецу (Греция) – 6:0, 6:3
Третий круг
- Кристина Возняк (Украина, 3) – Кара Местер (Румыния, 14) – 26.05, 11:00
W15 Цахкадзор (Армения – грунт), Tsaghkadzor Spring Cup
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Дарья Мишина (7) – Клавдия Федосенкова (Украина) – w/o
Второй круг
- Клавдия Федосенкова (Украина) – Нана Шеварднадзе (Грузия, уайлд-кард) – 6:3, 1:6, 1:10
W15 Монастир (Тунис – хард), Magic Hotel Tours by FTT
Одиночный разряд, квалификация
Второй круг
- Елизавета Чайникова (Украина) – Айсулу Жолболат (Казахстан, 16) – 6:7 (6:8), 6:3. 8:10
Одиночный разряд
Первый круг
- Жюли Миятович (Франция) – Мария Лазаренко (Украина, 4) – 26.05, не ранее 13:00
W15 Оливия (Испания – грунт), Circuito Internacionales Comunidad Valenciana
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Арина Кривенкова (Украина) – Милена Киокан (Франция, 10) – 3:6, 1:6
- Евгения Зеленская (Украина) – Нурия Сарханелья (Испания) – 1:6, 4:6
- Исабель Боуса (Испания) – Дарья Волосова (Украина) – 3:6, 2:6
- Алеся Рева (Украина, 7) – Альба Фриис (Дания) – 4:6, 6:1, 10:6
Второй круг
- Элли Дэниэлс (Канада, 6) – Дарья Волосова (Украина) – 6:3. 6:2
- Алеся Рева (Украина, 7) – Сильвия Калиман (Румыния) – 4:6, 6:1, 10:6
Третий круг
- Алеся Рева (Украина, 7) – Ракель Кавальеро (Испания) – 26.05, не ранее 12:00
W15 Лэйквуд (Калифорния, США – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Джулия Сиверсен (США) – Юлия Жытельная (Украина, 10) – 25.05, не ранее 21:30
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
