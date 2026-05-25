ITF25 мая 2026, 19:43 |
86
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 25–31.05
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
25 мая 2026, 19:43 |
86
0
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 25 до 31 мая.
М25 Тройсдорф (Германия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Лассе Пертнер (Германия, 7) – Владимир Ревенко (Украина, уайлд-кард) – 6:4, 6:3
- Андраш Неч (Венгрия) – Максим Хлывнюк (Украина) – 6:3, 6:3
Парный разряд
Первый круг
- Янник Опиц (Германия) и Том Цойх (Германия, 1) – Владимир Ревенко (Украина) и Бен Штекер (Германия) – 26.05
М25 Бол (Хорватия – грунт), Bluesun Bol Open
Одиночный разряд
Первый круг
- Вячеслав Белинский (Украина, 4) – ТВА
- Никита Маштаков (Украина) – Карло Кайин (Хорватия, уайлд-кард) – ТВА
М15 Кайсери (Турция – хард)
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Андрей Билата (Украина) – Богдан Селезнев (13) – 3:6, 0:6
М15 Брчко (Босния – грунт), Brcko Open 2026
Одиночный разряд, квалификация
Первый круг
- Иван Ангелов (Украина) – Филип Евтич (Босния, уайлдж-кард) – 6:1, 6:0
- Цзян Йицинь (Китай) – Степан Бойко (Украина) – 6:2, 6:2
- Артем Худа (Украина) – Никола Павляшевич (Босния) – 6:0, 6:1
Второй круг
- Иван Ангелов (Украина) – Топрак Авчибаси (Турция) – 1:6, 0:6
- Лейтон Ривера (Норвегия, 4) – Артем Худа (Украина) – 6:1, 6:2
- Филип Джокич (Сербия) – Андрей Порицкий (Украина, 16) – 4:6, 6:4, 10:7
Одиночный разряд
Первый круг
- Тимур Бельдюгин (Украина) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Андрей Порицкий (Украина) и Даниэль Салазар (Колумбия) – Тимо Кениг (Австрия) и Матиас Уйвари (Австрия) – ТВА
- Джерард Ли (Южная Корея) и Марк Майданзич (Германия, 3) – Степан Бойко (Украина) и Артем Худа (Украина) – ТВА
- Вячеслав Овчинников и Цзян Йицинь (Китай) – Тимур Бельдюгин (Украина) и Антнио Воявец (Хорватия. 4) – ТВА
- Иван Ангелов (Украина) и Доминик Матич (Германия) – Аттила Борош (Венгрия) и Матьяш Фуеле (Венгрия, 2) – ТВА
М25 Кутаиси (Грузия – хард), Kutaisi Open
Одиночный разряд
Первый круг
- ТВА – Вадим Урсу (Украина, 2) – ТВА
Парный разряд
Первый круг
- Закари Минтц (США) и Вадим Урсу (Украина, 4) – Адам Качмарек (Польша) и Йоан Найденов (Болгария) – ТВА
М15 Краньска Гора (Словения – грунт), Kranjska Gora Open
Одиночный разряд
Первый круг
- Алексей Крутых (Украина, 7) – ТВА
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 25 мая 2026, 10:51 22
Голландец рассказал, чего он ждет от поданной апелляции
Теннис | 25 мая 2026, 13:50 40
Даяна не сумела справиться с Жасмин Паолини в первом раунде мейджора в Париже
Бокс | 24.05.2026, 20:22
Теннис | 25.05.2026, 18:19
Бокс | 25.05.2026, 05:12
Комментарии 0
Популярные новости
24.05.2026, 16:39 50
25.05.2026, 04:44 4
25.05.2026, 09:15 3
24.05.2026, 19:20 5
25.05.2026, 07:17 52
25.05.2026, 06:23 42
24.05.2026, 06:23 3
25.05.2026, 03:14 40