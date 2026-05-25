Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 25–31.05
ITF
25 мая 2026, 19:43 |
86
0

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 25–31.05

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

25 мая 2026, 19:43 |
86
0
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 25–31.05
blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 25 до 31 мая.

М25 Тройсдорф (Германия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Лассе Пертнер (Германия, 7) – Владимир Ревенко (Украина, уайлд-кард) – 6:4, 6:3
  • Андраш Неч (Венгрия) – Максим Хлывнюк (Украина) – 6:3, 6:3

Парный разряд

Первый круг

  • Янник Опиц (Германия) и Том Цойх (Германия, 1) – Владимир Ревенко (Украина) и Бен Штекер (Германия) – 26.05

М25 Бол (Хорватия – грунт), Bluesun Bol Open

Одиночный разряд

Первый круг

  • Вячеслав Белинский (Украина, 4) – ТВА
  • Никита Маштаков (Украина) – Карло Кайин (Хорватия, уайлд-кард) – ТВА

М15 Кайсери (Турция – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Андрей Билата (Украина) – Богдан Селезнев (13) – 3:6, 0:6

М15 Брчко (Босния – грунт), Brcko Open 2026

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

  • Иван Ангелов (Украина) – Филип Евтич (Босния, уайлдж-кард) – 6:1, 6:0
  • Цзян Йицинь (Китай) – Степан Бойко (Украина) – 6:2, 6:2
  • Артем Худа (Украина) – Никола Павляшевич (Босния) – 6:0, 6:1

Второй круг

  • Иван Ангелов (Украина) – Топрак Авчибаси (Турция) – 1:6, 0:6
  • Лейтон Ривера (Норвегия, 4) – Артем Худа (Украина) – 6:1, 6:2
  • Филип Джокич (Сербия) – Андрей Порицкий (Украина, 16) – 4:6, 6:4, 10:7

Одиночный разряд

Первый круг

  • Тимур Бельдюгин (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Андрей Порицкий (Украина) и Даниэль Салазар (Колумбия) – Тимо Кениг (Австрия) и Матиас Уйвари (Австрия) – ТВА
  • Джерард Ли (Южная Корея) и Марк Майданзич (Германия, 3) – Степан Бойко (Украина) и Артем Худа (Украина) – ТВА
  • Вячеслав Овчинников и Цзян Йицинь (Китай) – Тимур Бельдюгин (Украина) и Антнио Воявец (Хорватия. 4) – ТВА
  • Иван Ангелов (Украина) и Доминик Матич (Германия) – Аттила Борош (Венгрия) и Матьяш Фуеле (Венгрия, 2) – ТВА

М25 Кутаиси (Грузия – хард), Kutaisi Open

Одиночный разряд

Первый круг

  • ТВА – Вадим Урсу (Украина, 2) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

  • Закари Минтц (США) и Вадим Урсу (Украина, 4) – Адам Качмарек (Польша) и Йоан Найденов (Болгария) – ТВА

М15 Краньска Гора (Словения – грунт), Kranjska Gora Open

Одиночный разряд

Первый круг

  • Алексей Крутых (Украина, 7) – ТВА

По теме:
ФОТО. Урсу выбил двух россиян подряд и выиграл трофей ITF M25 в Грузии
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 18-24.05
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 18–24.05
ITF World Tennis Tour ITF Бол ITF Кайсери ITF Брчко Максим Хлывнюк Вячеслав Белинский Никита Маштаков Иван Ангелов Артем Худа Андрей Порицкий Тимур Бельдюгин Вадим Урсу Алексей Крутых
Александр Шарадкин
Александр Шарадкин Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Бокс | 25 мая 2026, 10:51 22
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»
Рико ВЕРХОВЕН: «Они объявят бой несостоявшимся»

Голландец рассказал, чего он ждет от поданной апелляции

Ястремская потерпела поражение от 13-й ракетки мира на старте Ролан Гаррос
Теннис | 25 мая 2026, 13:50 40
Ястремская потерпела поражение от 13-й ракетки мира на старте Ролан Гаррос
Ястремская потерпела поражение от 13-й ракетки мира на старте Ролан Гаррос

Даяна не сумела справиться с Жасмин Паолини в первом раунде мейджора в Париже

В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Бокс | 24.05.2026, 20:22
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
В WBC определили судьбу Усика после боя с Рико
Определена соперница Свитолиной во втором раунде Ролан Гаррос 2026
Теннис | 25.05.2026, 18:19
Определена соперница Свитолиной во втором раунде Ролан Гаррос 2026
Определена соперница Свитолиной во втором раунде Ролан Гаррос 2026
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Бокс | 25.05.2026, 05:12
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх вынес вердикт судье боя Усик – Верховен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 50
Футбол
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
Турки Аль-Шейх объявил свой счет боя Усик – Верховен
25.05.2026, 04:44 4
Бокс
В Британии поставили точку в карьере Усика
В Британии поставили точку в карьере Усика
25.05.2026, 09:15 3
Бокс
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
Остаться или уйти? Караваев сообщил Суркису и динамовцам свое решение
24.05.2026, 19:20 5
Футбол
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
Динамо или Шахтер? Караваев выбрал клуб, в котором продолжит карьеру
25.05.2026, 07:17 52
Футбол
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
Итоговая таблица УПЛ. ЛНЗ занял второе место, Полесье получит бронзу
25.05.2026, 06:23 42
Футбол
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
24.05.2026, 06:23 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Верховен принял резонансное решение после боя с Усиком
25.05.2026, 03:14 40
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем