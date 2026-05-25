Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 25–31.05

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов на турнирах Мирового тура ITF с 25 до 31 мая.

М25 Тройсдорф (Германия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Лассе Пертнер (Германия, 7) – Владимир Ревенко (Украина, уайлд-кард) – 6:4, 6:3

Андраш Неч (Венгрия) – Максим Хлывнюк (Украина) – 6:3, 6:3

Парный разряд

Первый круг

Янник Опиц (Германия) и Том Цойх (Германия, 1) – Владимир Ревенко (Украина) и Бен Штекер (Германия) – 26.05

М25 Бол (Хорватия – грунт), Bluesun Bol Open

Одиночный разряд

Первый круг

Вячеслав Белинский (Украина, 4) – ТВА

Никита Маштаков (Украина) – Карло Кайин (Хорватия, уайлд-кард) – ТВА

М15 Кайсери (Турция – хард)

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Андрей Билата (Украина) – Богдан Селезнев (13) – 3:6, 0:6

М15 Брчко (Босния – грунт), Brcko Open 2026

Одиночный разряд, квалификация

Первый круг

Иван Ангелов (Украина) – Филип Евтич (Босния, уайлдж-кард) – 6:1, 6:0

Цзян Йицинь (Китай) – Степан Бойко (Украина) – 6:2, 6:2

Артем Худа (Украина) – Никола Павляшевич (Босния) – 6:0, 6:1

Второй круг

Иван Ангелов (Украина) – Топрак Авчибаси (Турция) – 1:6, 0:6

Лейтон Ривера (Норвегия, 4) – Артем Худа (Украина) – 6:1, 6:2

Филип Джокич (Сербия) – Андрей Порицкий (Украина, 16) – 4:6, 6:4, 10:7

Одиночный разряд

Первый круг

Тимур Бельдюгин (Украина) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Андрей Порицкий (Украина) и Даниэль Салазар (Колумбия) – Тимо Кениг (Австрия) и Матиас Уйвари (Австрия) – ТВА

Джерард Ли (Южная Корея) и Марк Майданзич (Германия, 3) – Степан Бойко (Украина) и Артем Худа (Украина) – ТВА

Вячеслав Овчинников и Цзян Йицинь (Китай) – Тимур Бельдюгин (Украина) и Антнио Воявец (Хорватия. 4) – ТВА

Иван Ангелов (Украина) и Доминик Матич (Германия) – Аттила Борош (Венгрия) и Матьяш Фуеле (Венгрия, 2) – ТВА

М25 Кутаиси (Грузия – хард), Kutaisi Open

Одиночный разряд

Первый круг

ТВА – Вадим Урсу (Украина, 2) – ТВА

Парный разряд

Первый круг

Закари Минтц (США) и Вадим Урсу (Украина, 4) – Адам Качмарек (Польша) и Йоан Найденов (Болгария) – ТВА

М15 Краньска Гора (Словения – грунт), Kranjska Gora Open

Одиночный разряд

Первый круг