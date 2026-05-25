Новый легионер Шахтера получил вызов в сборную

Еще в конце завершившегося сезона «Шахтер» подписал контракт с левым вингером «Кривбасса» Глейкером Мендосой. Сделка заключена на пять сезонов.

Стало известно о том, что 24-летний футболист получил вызов в сборную Венесуэлы, которая проведет спарринги с национальными командами Турции и Ирака. Они состоятся 7 и 9 июня соответственно.

Мендоса забил 11 голов и оформил 12 ассистов в 28 матчах уже прошлого сезона за «Кривбасс». В составе сборной он выходил на поле в семи поединках.