Украина. Премьер лига25 мая 2026, 19:42 |
Новый легионер Шахтера получил вызов в сборную
Глейкер Мендоса имеет шанс снова сыграть за сборную Венесуэлы
Еще в конце завершившегося сезона «Шахтер» подписал контракт с левым вингером «Кривбасса» Глейкером Мендосой. Сделка заключена на пять сезонов.
Стало известно о том, что 24-летний футболист получил вызов в сборную Венесуэлы, которая проведет спарринги с национальными командами Турции и Ирака. Они состоятся 7 и 9 июня соответственно.
Мендоса забил 11 голов и оформил 12 ассистов в 28 матчах уже прошлого сезона за «Кривбасс». В составе сборной он выходил на поле в семи поединках.
