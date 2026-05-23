В Динамо прокомментировали слухи об интересе к легионерам Кривбасса

Заместитель генерального директора «Динамо» Сергей Мохник прокомментировал последнюю информацию о трансферных слухах и возможных переходах киевлян.

– Кто-то написал, что «Динамо» интересуется центральным защитником из австрийского чемпионата, и мы уже читаем целую аналитику относительно того, как он заиграет или не заиграет в команде. А на самом деле, никакого интереса от «Динамо» к этому игроку не было.

Или ситуация с легионерами «Кривбасса» Араухо и Мендосой. Это хорошие игроки, проявившие себя в нашем чемпионате, но никаких конкретных шагов от нашего клуба по их подписанию не было. «Динамо» не покупает ни одного футболиста, который не получит одобрения как селекционной группы, так и тренерского штаба.

– У «Динамо» есть большая группа игроков, выступающих в аренде в других командах. Вернется ли кто-нибудь из них в первую команду?

– Да, тренерский штаб получил всю необходимую информацию и проанализировал выступления наших арендованных игроков. Пока я не буду называть фамилии, но несколько таких футболистов получат шанс проявить себя в первой команде на сборах в Австрии.

Для «Динамо» отдать игрока в аренду – это не забыть о нем или махнуть рукой. Через путь аренды в первую команду пробились Виталий Буяльский, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак, Кристиан Биловар, Александр Яцык, Владимир Бражко, Назар Волошин, Николай Михайленко. Это обычная футбольная практика, но очень многое зависит от самого игрока. Мы всегда отслеживаем выступления находящихся в аренде ребят и держим их в поле зрения.