Глейкер МЕНДОСА: «Перешел в самый большой клуб Украины – Шахтер»

Атакующий полузащитник Глейкер Мендоса в интервью клубной пресс-службе прокомментировал переход из Кривбасса в состав Шахтера.

– Добро пожаловать в «Шахтер»! Ты подписал контракт с клубом, так можешь ли поделиться мыслями и эмоциями на этот счет?

– Правда в том, что я очень счастлив и очень взволнован. Благодарю Бога и всех людей, которые это сделали. Не могу выразить свои эмоции от происходящего. Подписать контракт с самым большим клубом в этой стране – большая радость для меня.

– Какая первая реакция была, когда узнал, что тобой интересуется «Шахтер»? И как шли переговоры, насколько быстро все решили?

– Я очень обрадовался, когда услышал, что «Шахтер» заинтересовался мной. На самом деле все было очень просто, ведь я планировал перейти в самый большой клуб в Украине.

– Общался ли накануне этого подписания с главным тренером Ардой Тураном или игроками нашей команды? Если да, то о чем говорили?

– С тренерским штабом я пока не общался. Говорил с коллегами – Педриньо, Арройо, с которым у нас один язык. Честно скажу, они очень хорошо со мной общались. Пока только с ними.

– Ты выбрал номер 77. Почему именно его? Цифра особенная для тебя?

– Это потому, что мне нравится цифра 7. Но такой номер уже занят, и я решил взять 77.

– Как можешь описать себя как игрока? И какими качествами, по-твоему, можешь помочь «Шахтеру» в будущем сезоне?

– Я – боец. Мне очень нравится идти вперед, всегда выигрывать, убеждать, двигаться шаг за шагом, за рукой Бога. Лучшими моими характеристиками есть скорость, сила, прыжки, защита и удар.

– «Шахтер» – это клуб с большой историей и серьезными амбициями, в будущем сезоне примет участие в Лиге чемпионов и будет бороться за все возможные трофеи. Каких целей хочешь добиться вместе с командой?

– Командные цели всегда должны быть самыми высокими – должны достичь вершины во всем. А личная цель – сделать все возможное перед Богом, выступить гораздо лучше, чем в прошлом сезоне, и продолжать идти вперед шаг за шагом.

– В своей бывшей команде ты забил немало голов в ворота киевского «Динамо», которое исторически является главным соперником «Шахтера». Сколько голов планируешь забить уже в футболке «горняков» самому принципиальному оппоненту?

– Хочу забить голы всем командам, но поскольку это украинское классическое, было бы, конечно, гораздо интереснее отличиться в этом матче в футболке «Шахтера». Это ведь национальное дерби и это очень важно.

– Что лично для тебя означает стать игроком «Шахтера» и что хотел бы сказать нашим болельщикам?

– На самом деле я очень счастлив, как говорил в начале. Благодарю Бога, тех, кто сделал это возможным. И я хочу сказать болельщикам, чтобы они и дальше поддерживали команду так, как это делают сейчас, потому что я знаю, они являются большими фанатами. Увидимся на футбольном поле.