  4. Железный Стэн. Вавринка провел последний матч в карьере на Ролан Гаррос
25 мая 2026, 17:59 | Обновлено 25 мая 2026, 18:30
Швейцарец проиграл Де Йонгу и покинул мейджор в Париже, где брал трофей в 2015

Getty Images/Global Images Ukraine. Стэн Вавринка

41-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (АТР 113) в последний раз в карьере сыграл на Открытом чемпионате Франции.

В первом раунде Ролан Гаррос 2026 Железный Стэн в четырех сетах уступил представителю Нидерландов Йесперу Де Йонгу (АТР 106) за 3 часа и 4 минуты.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Стэн Вавринка (Швейцария) – Йеспер Де Йонг (Нидерланды) [LL] – 3:6, 6:3, 3:6, 4:6

Вавринка завершит карьеру по итогам 2026 года. После завершения встречи с Йеспером Стэну вручили памятную статуэтку.

Вавринка становился чемпионом Ролан Гаррос в 2015 году, переиграв тогда в четвертьфинале Роджера Федерера, а в финале – Новака Джоковича.

Всего Стэн провел 66 матчей на мейджоре в Париже за всю карьеру и одержал 46 побед (20 поражений).

Де Йонг попал в основную сетку Ролан Гаррос как лаки-лузер. В финале квалификации он уступил Майклу Чжену. Его следующим соперником будет Федерико Чина (Италия, ATP 238).

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
