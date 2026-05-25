Железный Стэн. Вавринка провел последний матч в карьере на Ролан Гаррос

41-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (АТР 113) в последний раз в карьере сыграл на Открытом чемпионате Франции.

В первом раунде Ролан Гаррос 2026 Железный Стэн в четырех сетах уступил представителю Нидерландов Йесперу Де Йонгу (АТР 106) за 3 часа и 4 минуты.

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Стэн Вавринка (Швейцария) – Йеспер Де Йонг (Нидерланды) [LL] – 3:6, 6:3, 3:6, 4:6

Вавринка завершит карьеру по итогам 2026 года. После завершения встречи с Йеспером Стэну вручили памятную статуэтку.

Вавринка становился чемпионом Ролан Гаррос в 2015 году, переиграв тогда в четвертьфинале Роджера Федерера, а в финале – Новака Джоковича.

Всего Стэн провел 66 матчей на мейджоре в Париже за всю карьеру и одержал 46 побед (20 поражений).

Де Йонг попал в основную сетку Ролан Гаррос как лаки-лузер. В финале квалификации он уступил Майклу Чжену. Его следующим соперником будет Федерико Чина (Италия, ATP 238).