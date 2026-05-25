СВИТОЛИНА: «Я уже устала с ней играть. Такой первый раунд – это хорошо»

Украинская теннисистка Элина Свитолина провела флеш-интервью на корте после победы над Анной Бондар в первом раунде Ролан Гаррос 2026:

– Два часа и 26 минут в невероятном поединке, в выдающейся битве против Аны Бондарь сегодня перед этой почти домашней публикой, которая действительно болела за тебя. Как ты думаешь, что ты показала в конце?

– Поддержка от вас, ребята, была просто невероятной. Такие поединки, знаете, никогда не бывают легкими, но, конечно, я очень довольна своим выступлением. Анна... Мы уже много раз играли друг с другом. Я уже устала играть против нее. Это был потрясающий матч. Я очень довольна им, довольна своим выступлением и, да, честно говоря, просто переполнена эмоциями. Знаете, такой первый раунд – это хорошо, он возвращает вас в колею и заставляет мозг снова работать.

– Как вы сказали, вы много раз играли друг с другом, она доставляла вам некоторые проблемы. В начале третьего сета у вас ушло 14 минут, чтобы удержать свою подачу. Как вы думаете, что в итоге стало решающим фактором в вашей игре, который принес вам победу?

– Во-первых, это сила духа, а во-вторых, если честно, просто моя физическая форма. Спасибо моему тренеру по физической подготовке, который находится там, за то, что сделал меня такой спортсменкой, какой я являюсь сейчас. И, конечно, в таких сражениях много эмоций, много напряжения.

И да, нужно просто сосредоточиваться на каждом очке. Я очень рада, что смогла выдержать тот тяжелый второй гейм, и да, просто шла дальше – она играла невероятно. Так что мне действительно пришлось оставаться сильной и показать свою лучшую игру.

– В этом году на этом корте, на «Сьюзан Ленглен», тренерская зона расположена гораздо ниже, чем в другие годы, и я видела, что вы подошли к своему тренеру Эндрю Бетлсу в начале третьего сета, когда Анна ушла с корта на перерыв, и между вами был довольно долгий обмен мнениями. Какие ключевые вещи он пытался донести до вас? Ведь нелегко воспринимать такие сообщения, когда ты находишься в матче. Так что же было ключевым, что помогло тебе пройти через этот третий сет?

– Ну, в основном это просто вещи: продолжать бороться, продолжать играть свои удары и действительно доверять своим ударам. Я думаю, что нужно сделать небольшие, скорее ментальные корректировки, потому что сейчас настал момент, когда ты просто выкладываешь всю тяжелую работу на корт. Я провела потрясающую неделю в Риме. Просто нужно оставаться сильной и находить небольшие возможности, чтобы проявить этот боевой дух и бороться до самого последнего очка.

– Сегодня пришла часть семьи вашего мужа, чтобы поддержать вас. Вы были на корте «Филиппа Шатрие» в четверг в тот особенный вечер, посвященный ему. Сегодня вечером он будет играть в вечерней сессии на этом же корте. Я уверена, что вы будете там и будете его поддерживать. Какие будут эмоции и что вы ему скажете прямо перед выходом на корт?

– Я скажу ему просто попытаться насладиться этим моментом, его последним моментом здесь на этом корте. И я думаю, что он всегда показывает лучшее шоу. И нам просто очень повезло, что можем увидеть его последний танец здесь, на Ролан Гаррос. Я очень, очень счастлива быть рядом с ним. И конечно, сегодня вечером будет еще одно шоу. Не могу дождаться, чтобы быть там, и поддерживать его. И, конечно, надеюсь, что вы, друзья, тоже будете там и будете поддерживать его до конца.

