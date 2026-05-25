Определена соперница Свитолиной во втором раунде Ролан Гаррос 2026
Элина встретится с Кейтлин Кеведо, которая в первом круге выбила Леолию Жанжан
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) получила соперницу во втором раунде Открытого чемпионата Франции 2026.
Украинка сыграет против квалифайера Кейтлин Кеведо (Испания, WTA 126), которая в первом круге прошла Леолию Жанжан (Франция, WTA 122).
Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала
Кейтлин Кеведо (Испания) [Q] – Леолия Жанжан (Франция) [WC] – 7:6 (7:5), 7:6 (7:2)
Кеведо в отборе к Ролан Гаррос одолела Нурию Бранкаччио, Теодору Костович и Гуйомар Маристани Сулету Де Реалес.
Кейтлин впервые в карьере выступает в основной сетке турнира Grand Slam.
Ранее Свитолина ни разу не играла против Кеведо. Встреча Элины и Кейтлин состоится в среду, 27 мая.
Элина стартовала на мейджоре в Париже с непростой победы над Анной Бондар.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
