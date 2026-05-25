Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Определена соперница Свитолиной во втором раунде Ролан Гаррос 2026
25 мая 2026, 18:19 | Обновлено 25 мая 2026, 18:23
Элина встретится с Кейтлин Кеведо, которая в первом круге выбила Леолию Жанжан

Getty Images/Global Images Ukraine. Кейтлин Кеведо

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) получила соперницу во втором раунде Открытого чемпионата Франции 2026.

Украинка сыграет против квалифайера Кейтлин Кеведо (Испания, WTA 126), которая в первом круге прошла Леолию Жанжан (Франция, WTA 122).

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Кейтлин Кеведо (Испания) [Q] – Леолия Жанжан (Франция) [WC] – 7:6 (7:5), 7:6 (7:2)

Кеведо в отборе к Ролан Гаррос одолела Нурию Бранкаччио, Теодору Костович и Гуйомар Маристани Сулету Де Реалес.

Кейтлин впервые в карьере выступает в основной сетке турнира Grand Slam.

Ранее Свитолина ни разу не играла против Кеведо. Встреча Элины и Кейтлин состоится в среду, 27 мая.

Элина стартовала на мейджоре в Париже с непростой победы над Анной Бондар.

ВИДЕО. Атмосфера Ролан Гаррос: украинская поддержка Снигур и камбек Новака
Элина Свитолина – Анна Бондар. Валидольная победа. Видеообзор матча
СВИТОЛИНА: «Я уже устала с ней играть. Такой первый раунд – это хорошо»
Даниил Агарков
Пощастило з жеребом хотілось би це сприймати так, щось взагалі француженки слабо виступають на цьогорічному РГ, Ангеліні на замітку
Далі піде легше. Ця Бондар була дуже небезпечна.
Жду харьковчанку Элину в финале!
А пока пошёл крутить мясо на мангале..
