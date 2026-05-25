Определена соперница Свитолиной во втором раунде Ролан Гаррос 2026

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 7) получила соперницу во втором раунде Открытого чемпионата Франции 2026.

Украинка сыграет против квалифайера Кейтлин Кеведо (Испания, WTA 126), которая в первом круге прошла Леолию Жанжан (Франция, WTA 122).

Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Кейтлин Кеведо (Испания) [Q] – Леолия Жанжан (Франция) [WC] – 7:6 (7:5), 7:6 (7:2)

Кеведо в отборе к Ролан Гаррос одолела Нурию Бранкаччио, Теодору Костович и Гуйомар Маристани Сулету Де Реалес.

Кейтлин впервые в карьере выступает в основной сетке турнира Grand Slam.

Ранее Свитолина ни разу не играла против Кеведо. Встреча Элины и Кейтлин состоится в среду, 27 мая.

Элина стартовала на мейджоре в Париже с непростой победы над Анной Бондар.