Украина. Премьер лига25 мая 2026, 16:35 |
742
0
Оболонь получила первое усиление на следующий сезон
Евгений Шевченко и Максим Чех подписали новые контракты с клубом
25 мая 2026, 16:35 |
742
0
Сохранив место в Украинской Премьер-лиге, столичная «Оболонь» приступила к формированию состава на следующий сезон.
Источник сообщает, что киевляне начали с удержания лидеров команды. В частности, были продлены контракты с Евгением Шевченко и Максимом Чехом. Руководство «Оболони» в настоящее время ведет переговоры с другими ключевыми игроками.
По итогам сезона «Оболонь» заняла 12-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 30 турах УПЛ.
Читайте также:Александр АНТОНЕНКО: «Это наша главная проблема»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 мая 2026, 15:50 0
City Football Group не откажется от клуба
Бокс | 25 мая 2026, 10:51 18
Голландец рассказал, чего он ждет от поданной апелляции
Футбол | 24.05.2026, 16:39
Бокс | 25.05.2026, 06:44
Футбол | 25.05.2026, 12:10
Комментарии 0
Популярные новости
24.05.2026, 07:12 20
23.05.2026, 19:38 13
24.05.2026, 17:06 17
23.05.2026, 23:25 4
25.05.2026, 07:17 51
24.05.2026, 07:14 4
24.05.2026, 06:23 3
25.05.2026, 04:44 3