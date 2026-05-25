Оболонь получила первое усиление на следующий сезон

Сохранив место в Украинской Премьер-лиге, столичная «Оболонь» приступила к формированию состава на следующий сезон.

Источник сообщает, что киевляне начали с удержания лидеров команды. В частности, были продлены контракты с Евгением Шевченко и Максимом Чехом. Руководство «Оболони» в настоящее время ведет переговоры с другими ключевыми игроками.

По итогам сезона «Оболонь» заняла 12-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко в 30 турах УПЛ.