25 мая 2026, 12:55
Александр АНТОНЕНКО: «Это наша главная проблема»

Главный тренер киевской «Оболони» прокомментировал поражение от ЛНЗ

Главный тренер киевской «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал поражение от черкасского ЛНЗ (0:1) в матче 30-го тура Украинской Премьер-лиги.

– Александр, к сожалению, «Оболонь» уступила в заключительном матче сезона. Какой для вас получилась эта игра?

– Да, уступили. К сожалению, игра получилась очень нервной. Мы хотели добиться положительного результата, но, возможно, где-то немного испугались. Было видно, что ребята не так уверенно чувствовали себя на поле, как нужно было. Ситуация, в которой мы находились перед этой игрой, тоже сидела в голове у футболистов. Как бы мы ни разговаривали, по игре было заметно, что они очень переживали.

– Вы сказали, что команда испугалась. Чего именно?

– Скорее всего, ответственности этого матча. Мы готовились к сопернику, анализировали, как он будет играть. К сожалению, не удалось добиться положительного результата. Есть над чем работать.

– «Оболонь» сегодня создавала моменты, но реализовать их не удалось. Чего сейчас не хватает команде?

– Надо работать над завершением атак. Главная проблема сегодня – это волнение у ворот.

– Как в целом оцените этот сезон для себя и команды?

– Это мой первый опыт работы главным тренером. Я не хочу оценивать игроков – могу только поблагодарить их. Они не останавливались и работали так, как умеют.

– Какой «Оболонь» должна стать в новом сезоне?

– Всегда есть над чем работать. Нам нужно постоянно двигаться вперед. Если будем стоять на месте, не будет позитива ни для футболистов, ни для болельщиков, ни для всех, кто работает в клубе. А то, как именно будем играть, будет зависеть от стратегии, которую выберем на новый чемпионат.

Комментарии 0
