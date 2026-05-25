  Трубин едет в Англию? Известный инсайдер подтвердил интерес к игроку из АПЛ
25 мая 2026, 16:48
Трубин едет в Англию? Известный инсайдер подтвердил интерес к игроку из АПЛ

Анатолий может перейти в Тоттенхэм

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Накануне появилась информация о том, что вратарь португальской «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин может продолжить карьеру в английском «Тоттенхэме».

В понедельник, 25 мая, эту информацию подтвердил известный футбольный инсайдер Экрем Конур. По его данным, клуб Роберто Де Дзерби решительно настроен подписать украинца и уже сделал первые шаги в этом направлении.

Ранее Трубин признался, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ. Также вратарь отмечал, что итальянский специалист, с которым он работал в прошлом в «Шахтере», дал ему совершенно иное понимание футбола.

Анатолий Трубин Тоттенхэм Бенфика трансферы Экрем Конур чемпионат Португалии по футболу чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: Экрем Конур
