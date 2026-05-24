Трубин заинтересовал клуб АПЛ. Бенфика назвала цену на украинца
Анатолия хотят видеть в Тоттенхэме
Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин летом может перейти в английскую Премьер-лигу.
Источник сообщает, что лондонский «Тоттенхэм» после сохранения прописки в элитном дивизионе планирует усилить команду. В частности, клуб направил запрос в «Бенфику» относительно украинского голкипера. Лиссабонский клуб готов отпустить Трубина за 30 млн евро.
Недавно Анатолий признался, что мечтает сыграть в АПЛ. Также он признался, что нынешний руководитель «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби в свое время «открыл ему глаза» на другую сторону футбола.
В текущем сезоне Трубин принял участие в 50 матчах в составе «Бенфики», в которых пропустил 43 мяча. 21 матч украинец отыграл «на ноль».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер досрочно победил в бою в египетской Гизе
Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе