Трубин заинтересовал клуб АПЛ. Бенфика назвала цену на украинца

Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин летом может перейти в английскую Премьер-лигу.

Источник сообщает, что лондонский «Тоттенхэм» после сохранения прописки в элитном дивизионе планирует усилить команду. В частности, клуб направил запрос в «Бенфику» относительно украинского голкипера. Лиссабонский клуб готов отпустить Трубина за 30 млн евро.

Недавно Анатолий признался, что мечтает сыграть в АПЛ. Также он признался, что нынешний руководитель «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби в свое время «открыл ему глаза» на другую сторону футбола.

В текущем сезоне Трубин принял участие в 50 матчах в составе «Бенфики», в которых пропустил 43 мяча. 21 матч украинец отыграл «на ноль».