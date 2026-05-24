  Трубин заинтересовал клуб АПЛ. Бенфика назвала цену на украинца
Трубин заинтересовал клуб АПЛ. Бенфика назвала цену на украинца

Анатолия хотят видеть в Тоттенхэме

Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь «Бенфики» и сборной Украины Анатолий Трубин летом может перейти в английскую Премьер-лигу.

Источник сообщает, что лондонский «Тоттенхэм» после сохранения прописки в элитном дивизионе планирует усилить команду. В частности, клуб направил запрос в «Бенфику» относительно украинского голкипера. Лиссабонский клуб готов отпустить Трубина за 30 млн евро.

Недавно Анатолий признался, что мечтает сыграть в АПЛ. Также он признался, что нынешний руководитель «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби в свое время «открыл ему глаза» на другую сторону футбола.

В текущем сезоне Трубин принял участие в 50 матчах в составе «Бенфики», в которых пропустил 43 мяча. 21 матч украинец отыграл «на ноль».

Тоттенхэм Анатолий Трубин Роберто Де Дзерби Бенфика чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига чемпионат Португалии по футболу трансферы
Андрей Плыгун
