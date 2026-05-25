  4. Тоттенхэм – Эвертон – 1:0. Спаслись от вылета. Видео голов и обзор
24.05.2026 18:00 – FT 1 : 0
25 мая 2026, 11:37 | Обновлено 25 мая 2026, 12:47
24 мая в матче 38-го тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал «Эвертон».

Игра прошла на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне и закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Эта победа помогла «шпорам» сохранить прописку в АПЛ.

Английская Премьер-лига. 38-й тур, 24 мая
Тоттенхэм – Эвертон – 1:0
Гол: Пальинья, 43

Видеообзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 38 26 7 5 71 - 27 24.05.26 Кристал Пэлас 1:2 Арсенал18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77 - 35 24.05.26 Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69 - 50 24.05.26 Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56 - 49 24.05.26 Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63 - 53 24.05.26 Ливерпуль 1:1 Брентфорд15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58 - 54 24.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Борнмут19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42 - 48 24.05.26 Сандерленд 2:1 Челси17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 54
8 Брайтон 38 14 11 13 52 - 46 24.05.26 Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55 - 52 24.05.26 Ливерпуль 1:1 Брентфорд17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд 53
10 Челси 38 14 10 14 58 - 52 24.05.26 Сандерленд 2:1 Челси19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47 - 51 24.05.26 Фулхэм 2:0 Ньюкасл17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла 52
12 Ньюкасл 38 14 7 17 53 - 55 24.05.26 Фулхэм 2:0 Ньюкасл17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47 - 50 24.05.26 Тоттенхэм 1:0 Эвертон17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 49
14 Лидс 38 11 14 13 49 - 56 24.05.26 Вест Хэм 3:0 Лидс17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41 - 51 24.05.26 Кристал Пэлас 1:2 Арсенал17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48 - 51 24.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Борнмут17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест 44
17 Тоттенхэм 38 10 11 17 48 - 57 24.05.26 Тоттенхэм 1:0 Эвертон19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 41
18 Вест Хэм 38 10 9 19 46 - 65 24.05.26 Вест Хэм 3:0 Лидс17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон 39
19 Бёрнли 38 4 10 24 38 - 75 24.05.26 Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити 22
20 Вулверхэмптон 38 3 11 24 27 - 68 24.05.26 Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм 20
Полная таблица

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Пальинья (Тоттенхэм).
Дмитрий Вус
Комментарии 0
