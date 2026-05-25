Англия25 мая 2026, 11:37 | Обновлено 25 мая 2026, 12:47
144
0
Тоттенхэм – Эвертон – 1:0. Спаслись от вылета. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка АПЛ
24 мая в матче 38-го тура Английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» принимал «Эвертон».
Игра прошла на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» в Лондоне и закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.
Эта победа помогла «шпорам» сохранить прописку в АПЛ.
Английская Премьер-лига. 38-й тур, 24 мая
Тоттенхэм – Эвертон – 1:0
Гол: Пальинья, 43
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|38
|26
|7
|5
|71 - 27
|24.05.26 Кристал Пэлас 1:2 Арсенал18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл
|85
|2
|Манчестер Сити
|38
|23
|9
|6
|77 - 35
|24.05.26 Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити
|78
|3
|Манчестер Юнайтед
|38
|20
|11
|7
|69 - 50
|24.05.26 Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд
|71
|4
|Астон Вилла
|38
|19
|8
|11
|56 - 49
|24.05.26 Манчестер Сити 1:2 Астон Вилла15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла
|65
|5
|Ливерпуль
|38
|17
|9
|12
|63 - 53
|24.05.26 Ливерпуль 1:1 Брентфорд15.05.26 Астон Вилла 4:2 Ливерпуль09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси03.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ливерпуль25.04.26 Ливерпуль 3:1 Кристал Пэлас
|60
|6
|Борнмут
|38
|13
|18
|7
|58 - 54
|24.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Борнмут19.05.26 Борнмут 1:1 Манчестер Сити09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс
|57
|7
|Сандерленд
|38
|14
|12
|12
|42 - 48
|24.05.26 Сандерленд 2:1 Челси17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд09.05.26 Сандерленд 0:0 Манчестер Юнайтед02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест
|54
|8
|Брайтон
|38
|14
|11
|13
|52 - 46
|24.05.26 Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон21.04.26 Брайтон 3:0 Челси
|53
|9
|Брентфорд
|38
|14
|11
|13
|55 - 52
|24.05.26 Ливерпуль 1:1 Брентфорд17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас09.05.26 Манчестер Сити 3:0 Брентфорд02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм27.04.26 Манчестер Юнайтед 2:1 Брентфорд
|53
|10
|Челси
|38
|14
|10
|14
|58 - 52
|24.05.26 Сандерленд 2:1 Челси19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм09.05.26 Ливерпуль 1:1 Челси04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест21.04.26 Брайтон 3:0 Челси
|52
|11
|Фулхэм
|38
|15
|7
|16
|47 - 51
|24.05.26 Фулхэм 2:0 Ньюкасл17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм09.05.26 Фулхэм 0:1 Борнмут02.05.26 Арсенал 3:0 Фулхэм25.04.26 Фулхэм 1:0 Астон Вилла
|52
|12
|Ньюкасл
|38
|14
|7
|17
|53 - 55
|24.05.26 Фулхэм 2:0 Ньюкасл17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл02.05.26 Ньюкасл 3:1 Брайтон25.04.26 Арсенал 1:0 Ньюкасл
|49
|13
|Эвертон
|38
|13
|10
|15
|47 - 50
|24.05.26 Тоттенхэм 1:0 Эвертон17.05.26 Эвертон 1:3 Сандерленд10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон04.05.26 Эвертон 3:3 Манчестер Сити25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон
|49
|14
|Лидс
|38
|11
|14
|13
|49 - 56
|24.05.26 Вест Хэм 3:0 Лидс17.05.26 Лидс 1:0 Брайтон11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Борнмут 2:2 Лидс
|47
|15
|Кристал Пэлас
|38
|11
|12
|15
|41 - 51
|24.05.26 Кристал Пэлас 1:2 Арсенал17.05.26 Брентфорд 2:2 Кристал Пэлас13.05.26 Манчестер Сити 3:0 Кристал Пэлас10.05.26 Кристал Пэлас 2:2 Эвертон03.05.26 Борнмут 3:0 Кристал Пэлас
|45
|16
|Ноттингем Форест
|38
|11
|11
|16
|48 - 51
|24.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Борнмут17.05.26 Манчестер Юнайтед 3:2 Ноттингем Форест10.05.26 Ноттингем Форест 1:1 Ньюкасл04.05.26 Челси 1:3 Ноттингем Форест24.04.26 Сандерленд 0:5 Ноттингем Форест
|44
|17
|Тоттенхэм
|38
|10
|11
|17
|48 - 57
|24.05.26 Тоттенхэм 1:0 Эвертон19.05.26 Челси 2:1 Тоттенхэм11.05.26 Тоттенхэм 1:1 Лидс03.05.26 Астон Вилла 1:2 Тоттенхэм25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм
|41
|18
|Вест Хэм
|38
|10
|9
|19
|46 - 65
|24.05.26 Вест Хэм 3:0 Лидс17.05.26 Ньюкасл 3:1 Вест Хэм10.05.26 Вест Хэм 0:1 Арсенал02.05.26 Брентфорд 3:0 Вест Хэм25.04.26 Вест Хэм 2:1 Эвертон
|39
|19
|Бёрнли
|38
|4
|10
|24
|38 - 75
|24.05.26 Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон18.05.26 Арсенал 1:0 Бёрнли10.05.26 Бёрнли 2:2 Астон Вилла01.05.26 Лидс 3:1 Бёрнли22.04.26 Бёрнли 0:1 Манчестер Сити
|22
|20
|Вулверхэмптон
|38
|3
|11
|24
|27 - 68
|24.05.26 Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон17.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Фулхэм09.05.26 Брайтон 3:0 Вулверхэмптон02.05.26 Вулверхэмптон 1:1 Сандерленд25.04.26 Вулверхэмптон 0:1 Тоттенхэм
|20
События матча
43’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Пальинья (Тоттенхэм).
