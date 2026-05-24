Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 мая 2026, 00:18 | Обновлено 24 мая 2026, 00:23
Тоттенхэм – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 24 мая в 18:00 по Киеву

В воскресенье, 24 мая, состоится поединок 38-го тура чемпионата Англии между «Тоттенгэмом» и «Эвертоном». По киевскому времени игра начнется в 18:00.

Для «шпор» текущий сезон складывается, мягко говоря, не лучшим образом. После 37 туров Премьер-лиги на балансе Тоттенгема есть только 38 баллов, благодаря которым он находится на 17-м месте турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны вылета невелико – всего 2 очка. В национальном кубке коллектив завершил выступления еще на стадии 1/32 финала, проиграв «Астон Вилле» со счетом 1:2.

В Лиге чемпионов англичанам удалось квалифицироваться в 1/8 финала, однако там они потерпели поражение против «Атлетико Мадрид» с общим счетом 5:7.

Совершенно неплохие показатели в текущем сезоне демонстрируют «ириски», хотя в последних матчах их результаты значительно ухудшились. За 37 матчей чемпионата Англии «Эвертону» удалось набрать 49 баллов, что пока разрешают ему находиться на 12-й строчке общего зачета. Однако расстояние даже от зоны Лиги конференций уже почти нереально – 3 зачетных пункта.

В Кубке Англии коллектив также завершил выступления на стадии 1/32 финала, проиграв «Сандерленду» в серии пенальти.

Личные встречи

В последних 5-х играх между клубами преимущество имеет «Тоттенхэм». На балансе «шпор» есть 3 победы, 1 игра завершилась вничью, а в 1 поединке торжествовал «Эвертон».

Интересные факты

  • В последних 6-х матчах «Эвертон» не одержал ни одной победы.
  • За 18 домашних матчей Премьер-лиги в текущем сезоне «Тоттенхэм» получил 12 баллов — самый худший результат среди всех команд.
  • «Эвертон» не может сохранить ворота сухими уже 6 матчей подряд.

Прогноз Sport.ua: обе команды забьют с коэффициентом 1.71 по линии БК betking.

