  4. Капитан Ливерпуля побил рекорд Джона Терри
24 мая 2026, 23:17
Капитан Ливерпуля побил рекорд Джона Терри

Вирджил ван Дейк провел на поле все 38 поединков с первой минуты и до последней

Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил ван Дейк

В воскресенье, 24 мая, завершился очередной чемпионат Англии. «Ливерпуль» не смог защитить свой титул и даже всерьез не претендовал на повторение прошлогоднего успеха.

Впрочем, капитан «красных» Вирджил ван Дейк вписал свое имя в историю английского футбола по итогам сезона 2025/26. В возрасте 34 года и 320 дней он стал самым старшим игроком в истории турнира, который провел на поле все 38 поединков с первой минуты и до последней. Прошлый рекорд принадлежал капитану «Челси» Джону Терри (сезон 2014/15).

Нидерландский футболист забил шесть голов за «Ливерпуль» в завершившемся чемпионате Англии. Его команда финишировала пятой и пробилась в Лигу чемпионов.

Руслан Полищук Sport.ua
