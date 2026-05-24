Капитан Ливерпуля побил рекорд Джона Терри
Вирджил ван Дейк провел на поле все 38 поединков с первой минуты и до последней
В воскресенье, 24 мая, завершился очередной чемпионат Англии. «Ливерпуль» не смог защитить свой титул и даже всерьез не претендовал на повторение прошлогоднего успеха.
Впрочем, капитан «красных» Вирджил ван Дейк вписал свое имя в историю английского футбола по итогам сезона 2025/26. В возрасте 34 года и 320 дней он стал самым старшим игроком в истории турнира, который провел на поле все 38 поединков с первой минуты и до последней. Прошлый рекорд принадлежал капитану «Челси» Джону Терри (сезон 2014/15).
Нидерландский футболист забил шесть голов за «Ливерпуль» в завершившемся чемпионате Англии. Его команда финишировала пятой и пробилась в Лигу чемпионов.
