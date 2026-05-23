Звезда футбола дал Верховену совет, как победить Усика

Известные голландские футболисты поделились своими ожиданиями от поединка украинского чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) с голландским кикбоксером Рико Верховеном.

Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль»:

«Рико, удачи тебе. Делай свою работу, наслаждайся. Что это будет за бой с Усиком. И еще раз, удачи. Разнеси это».

Джорджиньо Вейналдум, «Аль-Эттифак»:

«Рико, чемпион. Хочу пожелать тебе успехов в твоем бою против Усика и, конечно, надеюсь, что ты его выиграешь. Обычно я болею за Усика, но в этом поединке я точно изменю свой выбор. Наслаждайся, выложись на полную и выиграй».

Дензел Дюмфрис, «Интер»:

«Привет, Рико, желаю тебе успехов в твоем бою. Фантастично видеть, как ты представляешь Нидерланды и свое имя не только в кикбоксинге, но и в боксе. Желаю тебе успехов и верю в твою победу».

Коди Гакпо, «Ливерпуль»:

«Рико, желаю тебе успехов в бою против Усика. Будет хороший поединок, но, как всегда, ты победишь. Мы верим в тебя. Нидерланды поддерживают тебя».

Бой между Александром Усиком и Рико Верховеном состоится 23 мая в Гизе (Египет). Это будет главный поединок вечера бокса под брендом Glory in Giza.