  4. Дарья Снигур – Клара Таусон. Сенсация на Ролан Гаррос. Видеообзор матча
24 мая 2026, 22:51
Дарья Снигур – Клара Таусон. Сенсация на Ролан Гаррос. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Открытого чемпионата Франции 2026

24 мая украинка Дарья Снигур переиграла 20-ю ракетку мира Клару Таусон на старте Открытого чемпионата Франции 2026.

Украинка одержала победу в трех сетах со счетом 4:6, 7:5, 6:2. Во второй партии Дарья уступала 3:5, но сумела оформить суперкамбек.

Следующей соперницей Снигур будет представительница США Пейтон Стернс (WTA 92).

🏆 Ролан Гаррос 2026. 1/64 финала

Клара Таусон (Дания) [21] – Дарья Снигур (Украина) – 6:3, 5:7, 2:6

Видеообзор матча

Даниил Агарков
