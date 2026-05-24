24 мая 2026, 21:26 | Обновлено 24 мая 2026, 21:27
Вирт оценил решение Мальдеры вызвать в сборную четырех голкиперов

Вратарская тема для сборной Украины всегда актуальна

24 мая 2026, 21:26 | Обновлено 24 мая 2026, 21:27
Вирт оценил решение Мальдеры вызвать в сборную четырех голкиперов
ФК Нива Тернополь. Юрий Вирт

Вскоре после своего назначения на должность главного тренера сборной Украины Адреа Мальдера объявил фамилии футболистов, вызванных для подготовки к товарищеским матчам с национальными командами Польши (31 мая) и Дании (7 июня). В списке вратарей, которых выбрал итальянский специалист, четверо – Анатолий Трубин из португальской «Бенфики», Андрей Лунин из испанского «Реала» и два представителя украинского чемпионата – Дмитрий Ризнык из «Шахтера» и Руслан Нещерет из «Динамо».

Мнением по поводу оптимальности выбора футболистов этого амплуа со Sport.ua поделился бывший голкипер национальной сборной Украины, «Борисфена», донецких «Шахтера» и «Металлурга» Юрий Вирт.

– В сборной Украины должны играть лучшие футболисты. Я думаю, что ни у кого нет сомнений в качестве этих вратарей. Все четверо на сегодняшний день лучшие среди украинцев – как в нашем чемпионате, так и за рубежом. Все они заслуженно попали в список Мальдеры. Рад, что возвращается в ряды национальной команды Андрей Лунин. Я думаю, что он это заслужил, ведь является футболистом одного из самых титулованных клубов мира – мадридского «Реала». У Лунина хоть и нет постоянной игровой практики, однако его игра, когда он выходит в составе испанского гранда, снимает все сомнения. Это точно уровень сборной Украины.

– Кто из голкиперов, на ваш взгляд, заслуживает попасть в национальную команду в ближайшее время?

– Могу отметить голкипера Назария Домчака из львовских «Карпат», который в весенней части только что завершившегося чемпионата выглядел очень мощно. И не зря селекционеры некоторых зарубежных клубов следили за ним. От одного из них Домчаку уже поступило приглашение и оно, по-моему, вполне заслуженное. Этот вратарь провел хорошую работу и я уверен, что, оставив «Карпаты», он будет достойно выглядеть в европейском клубе.

Ранее Тарас Степаненко рассказал о том, как получил возможность присоединиться к тренерскому штабу Андреа Мальдеры.

Динамо пропустило 36мячей ,7(!) результат в чемпионате.Зачем Нещерет сборной,из-за редкой фамилии?Удивляет Мальдера со старта.У ЛНЗ кстати всего лишь 17
