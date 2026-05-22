Тарас СТЕПАНЕНКО: «Не видел себя тренером. Все получилось быстро»
Вошел в тренерский штаб Мальдеры
Хавбек Тарас Степаненко, который завершил карьеру игроку, рассказал о том, как получил возможность присоединиться к тренерскому штабу Андреа Мальдеры в сборной Украины.
«Переход в сборную Украины? Быстро все случилось. Я не видел себя тренером, но меня пригласили на разговор с Андреа Мальдерой. Я понимаю, что у меня нет тренерского опыта, но я готов учиться. Буду много работать и учиться. Сделаю все для национальной сборной».
«Мальдера сказал, что у меня много опыта, много работал с классными тренерами. Андреа успокоил и сказал, что все будет в порядке», – сказал Степаненко.
Ожидается, что Степаненко уже будет в штабе сборной на матче 31 мая против Польши.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
взяв в штаб учнем Тарасика і буду його вчити.
такого ще ніколи не було і на тобі...
краще б взяв нашого сільського тренера діда Петра!