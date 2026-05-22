Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «Не видел себя тренером. Все получилось быстро»
Сборная УКРАИНЫ
22 мая 2026, 17:34 | Обновлено 22 мая 2026, 17:55
563
4

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Не видел себя тренером. Все получилось быстро»

Вошел в тренерский штаб Мальдеры

22 мая 2026, 17:34 | Обновлено 22 мая 2026, 17:55
563
4 Comments
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Не видел себя тренером. Все получилось быстро»
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Хавбек Тарас Степаненко, который завершил карьеру игроку, рассказал о том, как получил возможность присоединиться к тренерскому штабу Андреа Мальдеры в сборной Украины.

«Переход в сборную Украины? Быстро все случилось. Я не видел себя тренером, но меня пригласили на разговор с Андреа Мальдерой. Я понимаю, что у меня нет тренерского опыта, но я готов учиться. Буду много работать и учиться. Сделаю все для национальной сборной».

«Мальдера сказал, что у меня много опыта, много работал с классными тренерами. Андреа успокоил и сказал, что все будет в порядке», – сказал Степаненко.

Ожидается, что Степаненко уже будет в штабе сборной на матче 31 мая против Польши.

По теме:
«Чигринский тебя убьет». Федецкий рассказал о конфликте с Ибрагимовичем
Колос определился, где будет готовиться к новому сезону
УАФ и Андрей Шевченко обратились к Степаненко, который завершил карьеру
Тарас Степаненко сборная Украины по футболу Андреа Мальдера
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Завершился четвертый игровой день. Таблица
Хоккей | 22 мая 2026, 07:05 2
ЧМ по хоккею. Завершился четвертый игровой день. Таблица
ЧМ по хоккею. Завершился четвертый игровой день. Таблица

Канада впервые потеряла очки

Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Футбол | 21 мая 2026, 22:54 20
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ
Шахтер за большую сумму подписал самого результативного игрока УПЛ

Глейкер Мендоса принесет Кривбассу 3.5 миллиона долларов

Доминируют в Украине. Шахтер U-19 опередил Динамо и стал чемпионом
Футбол | 22.05.2026, 15:35
Доминируют в Украине. Шахтер U-19 опередил Динамо и стал чемпионом
Доминируют в Украине. Шахтер U-19 опередил Динамо и стал чемпионом
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 22.05.2026, 01:23
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
ФОТО. Король с трофеями. Манчестер Сити красиво прощается с Гвардиолой
Футбол | 22.05.2026, 17:09
ФОТО. Король с трофеями. Манчестер Сити красиво прощается с Гвардиолой
ФОТО. Король с трофеями. Манчестер Сити красиво прощается с Гвардиолой
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
степаненко це костолом, не памятаю матчу де б він не отримав картку
Ответить
0
з степанека  тренер, як з пастуха академік.
Ответить
0
цей головний тренер це звіздець.
взяв в штаб учнем Тарасика і буду його вчити.
такого ще ніколи не було і на тобі...
краще б взяв нашого сільського тренера діда Петра!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
20.05.2026, 22:59 6
Хоккей
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
ФОТО. Тарас Степаненко сыграл последний матч. Поцелуй газона и слезы
21.05.2026, 17:05 18
Футбол
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
Караваев выступил с заявлением о своем будущем после предложения от Шахтера
22.05.2026, 07:35 2
Футбол
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
Ребров выбрал клуб, который возглавит после сборной Украины
21.05.2026, 09:51 18
Футбол
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
20.05.2026, 16:50 4
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
20.05.2026, 16:12 3
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
21.05.2026, 09:50 3
Футбол
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
Йожеф Сабо спрогнозировал итоговый счет финала Кубка Украины
20.05.2026, 16:51 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем