Тарас СТЕПАНЕНКО: «Не видел себя тренером. Все получилось быстро»

Хавбек Тарас Степаненко, который завершил карьеру игроку, рассказал о том, как получил возможность присоединиться к тренерскому штабу Андреа Мальдеры в сборной Украины.

«Переход в сборную Украины? Быстро все случилось. Я не видел себя тренером, но меня пригласили на разговор с Андреа Мальдерой. Я понимаю, что у меня нет тренерского опыта, но я готов учиться. Буду много работать и учиться. Сделаю все для национальной сборной».

«Мальдера сказал, что у меня много опыта, много работал с классными тренерами. Андреа успокоил и сказал, что все будет в порядке», – сказал Степаненко.

Ожидается, что Степаненко уже будет в штабе сборной на матче 31 мая против Польши.