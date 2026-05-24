  4. Александр НАЗАРЕНКО: «Президент клуба делает все, потому у нас нет выбора»
24 мая 2026, 17:22
Александр НАЗАРЕНКО: «Президент клуба делает все, потому у нас нет выбора»

Александр Назаренко подвел итоги сезона

Полузащитник «Полесья» Александр Назаренко эксклюзивно для Sport.ua дал комментарий после последней игры сезона с «Рухом» (2:0).

– Какие впечатления по этому матчу сегодня?

– Впечатления? Эмоции сейчас переполняют. Матч начался тяжело для нас, но потом мы собрались, контролировали игру и забили мячи. Во втором тайме уже все вопросы были сняты.

– Сезон получился тяжелым, особенно первые матчи, где было много поражений. Как тогда собиралась команда?

– Это футбол. Поражения так же бывают, как и победы. Надо быть командой, вместе с командой мы становимся сильнее с каждым днем.

– Какой потолок у этой команды?

– У нас очень хорошая команда с очень сильными игроками. Президент клуба делает все для того, чтобы мы занимали самые высокие места, потому у нас нет выбора. Третье место есть, теперь нужно второе и первое.

Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
