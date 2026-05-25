Львовские «Карпаты» определились с главным тренером на сезон 2026/27 – команду продолжит возглавлять испанский специалист Фран Фернандес.

По информации источника, президент клуба Владимир Маткивский доволен работой наставника, который будет готовить «львов» к борьбе в Премьер-лиге:

«Еще недавно будущее Франа Фернандеса было под большим вопросом. Неудачный старт и нестабильные результаты серьезно обеспокоили руководство, а тема возможного увольнения испанского наставника активно обсуждалась внутри клуба.

Впрочем, ситуация изменилась – руководство «Карпат» решило сохранить доверие к 46-летнему специалисту. Фернандес продолжит работу во львовском клубе и будет готовить команду к новому сезону.

Сам Маткивский сказал, что испанский тренер и его видение развития подходят команде, поэтому он останется на своей должности», – сообщил источник.

Фернандес возглавил украинскую команду в январе и с тех пор провел 14 матчей в чемпионате Украины, где одержал шесть побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения.