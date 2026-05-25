Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты определились с главным тренером на сезон 2026/27
Украина. Премьер лига
25 мая 2026, 07:31 |
1018
0

Карпаты определились с главным тренером на сезон 2026/27

Во главе львовского клуба останется испанский специалист Фран Фернандес

25 мая 2026, 07:31 |
1018
0
Карпаты определились с главным тренером на сезон 2026/27
ФК Карпаты Львов. Фран Фернандес

Львовские «Карпаты» определились с главным тренером на сезон 2026/27 – команду продолжит возглавлять испанский специалист Фран Фернандес.

По информации источника, президент клуба Владимир Маткивский доволен работой наставника, который будет готовить «львов» к борьбе в Премьер-лиге:

«Еще недавно будущее Франа Фернандеса было под большим вопросом. Неудачный старт и нестабильные результаты серьезно обеспокоили руководство, а тема возможного увольнения испанского наставника активно обсуждалась внутри клуба.

Впрочем, ситуация изменилась – руководство «Карпат» решило сохранить доверие к 46-летнему специалисту. Фернандес продолжит работу во львовском клубе и будет готовить команду к новому сезону.

Сам Маткивский сказал, что испанский тренер и его видение развития подходят команде, поэтому он останется на своей должности», – сообщил источник.

Фернандес возглавил украинскую команду в январе и с тех пор провел 14 матчей в чемпионате Украины, где одержал шесть побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

По теме:
Топ-10 сезонов Динамо с наибольшим количеством пропущенных мячей в УПЛ
Защитник Вереса объяснил поражение от Металлиста 1925
Младен БАРТУЛОВИЧ: «Сезон показал, что у нас есть большой потенциал»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Карпаты Львов Фран Фернандес Владимир Маткивский
Николай Тытюк Источник: Inside UPL
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Бокс | 24 мая 2026, 09:07 53
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена
Стали известны судейские записки перед остановкой боя Усика и Верховена

Усик нокаутировал Верховена в 11-м раунде

Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Бокс | 24 мая 2026, 06:23 3
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя
Александр Усик – Рико Верховен. Нокаут в 11-м раунде. Видео боя

Украинский боксер досрочно победил в бою в египетской Гизе

Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Бокс | 24.05.2026, 23:22
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Место Усика шокирует. Портал BoxRec обновил рейтинг лучших боксеров мира
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Бокс | 24.05.2026, 09:00
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
Александр Усик – Рико Верховен. Все результаты шоу в Египте
ФОТО. Бывший футболист Серии А попал в реанимацию после ДТП
Футбол | 25.05.2026, 01:08
ФОТО. Бывший футболист Серии А попал в реанимацию после ДТП
ФОТО. Бывший футболист Серии А попал в реанимацию после ДТП
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
Ярмоленко принял решение о своей карьере после последнего матча сезона
24.05.2026, 16:39 44
Футбол
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
Громкая сенсация в Египте. Лапин был жестоко нокаутирован в титульном бою
23.05.2026, 20:25 24
Бокс
Любимец Аль-Шейха победил на шоу Усика и стал чемпионом мира
Любимец Аль-Шейха победил на шоу Усика и стал чемпионом мира
24.05.2026, 00:14
Бокс
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
ГВОЗДИК: «Преимущество по очкам было у Верховена»
24.05.2026, 13:52 15
Бокс
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
Андрей Лунин выбрал клуб, ради которого летом может покинуть Реал
23.05.2026, 08:29 12
Футбол
Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезон в новом клубе
Трансфер за 25 миллионов евро. Довбик начнет сезон в новом клубе
23.05.2026, 18:45
Футбол
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
Перебоксировал ли Рико украинца? Статистика ударов супербоя Усик – Верховен
24.05.2026, 07:12 18
Бокс
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
Первая лига. Турнирная таблица: идет напряженная борьба за второе место
23.05.2026, 15:07 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем