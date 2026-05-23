Мальорка в последний момент не спаслась. Результаты тура

Подошли к концу запланированные на субботу матчи 38-го тура чемпионата Испании. Интрига сохранялась только в борьбе за выживание.

В битве главных аутсайдеров «Мальорка» играла с «Овьедо», и смогла победить (3:0). «Осасуна» и «Леванте» проиграли на выезде «Хетафе» (0:1) и «Бетису» (1:2) соответственно. «Севилья» напоследок уступила «Сельте» (0:1), «Алавес» ничем не рисковал, уступив на 90-й минуте «Райо Вальекано» (1:2), а «Эспаньол» с «Реалом Сосьедад» поделили очки (1:1).

К давно вылетевшему в Сегунду «Овьедо» присоединились «Жирона» и «Мальорка».

Ла Лига, 38-й тур. 23 мая.

Мальорка – Овьедо – 3:0

Голы: Торре, 42, Морланес, 83, Мурики, 88.

Хетафе – Осасуна – 1:0

Гол: Милья, 59.

Бетис – Леванте – 2:1

Голы: Эз, 5, Форнальс, 68 – Эспи, 45.

Сельта – Севилья – 1:0

Гол: Мориба, 51.

Эспаньол – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Роберто Фернандес, 65 – Оскарссон. 29.

Алавес – Райо Вальекано – 1:2

Голы: Антонио Мартинес, 13 – Камелло, 73, Нтека, 90.