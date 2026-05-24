  4. Кристал Пэлас – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
24 мая 2026, 16:44 |
Кристал Пэлас – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 24 мая в 18:00 по Киеву

В воскресенье, 24 мая, состоится поединок 38-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Арсеналом». По киевскому времени игра начнется в 18:00.

Сезон в национальном чемпионате проходит для «орлов» достаточно средне. За 37 туров Премьер-лиги коллектив смог набрать 45 очков, благодаря которым теперь находится на 15-й позиции турнирной таблицы. Особой турнирной мотивации «Кристалл Пэлас» уже нет – коллектив не может ни вылететь, ни квалифицироваться в еврокубки благодаря чемпионату. В Кубке Англии лондонцы уступили полупрофессиональному «Максфилду» со счетом 2:1 еще на стадии 1/32 финала.

В плей-офф Лиги конференций англичанам удалось переиграть «Зринские», «АЕК Ларнака», «Фиорентину» и «Шахтер», что позволило им квалифицироваться в финал. Там «орлов» ждет противостояние с «Райо Вальекано».

Мечты болельщиков лондонского клуба наконец-то сбылись – «Арсенал» впервые за 22 года стал чемпионом Англии. За 37 туров Премьер-лиги «канониры» набрали 82 балла, чего было достаточно, чтобы оставить позади всех конкурентов. Однако в Кубке Англии клуб выступил не лучшим образом, вылетев на стадии 1/4 финала от Саутгемптона.

Также «Арсенал» проиграл финал Кубка лиги против «Манчестер Сити», но в плей-офф Лиги чемпионов смог переиграть «Байер Леверкузен», «Спортинг» и «Атлетико Мадрид», благодаря чему и квалифицировался в финал. Там англичан ждет противостояние с французским «ПСЖ».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами преимущество имеет «Арсенал». Коллектив одержал 4 победы за это время, а еще 1 матч завершился вничью.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Кристалл Пэлас» в Премьер-лиге длится уже 6 матчей подряд.
  • «Кристалл Пэлас» не может сохранить ворота сухими уже 7 игр подряд.
  • «Арсенал» победил в каждом из 4 предыдущих матчей, не пропустив при этом ни одного гола.

Прогноз Sport.ua: победа «Арсенала» с коэффициентом 1.76 по линии БК betking.

