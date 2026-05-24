Мотивации не занимать. Арсенал в статусе чемпиона обыграл Критал Пэлас

«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» в поединке 38-го тура Английской Премьер-лиги.

Команды встретились в Лондоне на стадионе «Селхерст Парк».

Победу команде Артеты принесли точные удары Нони Мадуэке и Габриэля Жезуса. У хозяев в конце встречи отличился Матета.

Чемпионат Англии. 38-й тур

Кристал Пэлас – Арсенал – 1:2

Голы: Матета, 89 – Жезус. 42, Мадуэке, 48

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

