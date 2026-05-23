Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нива Тернополь – Ворскла – 1:1. Поделили очки. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Нива Тернополь
23.05.2026 13:00 – FT 1 : 1
Ворскла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
23 мая 2026, 19:24 | Обновлено 23 мая 2026, 19:25
41
0

Нива Тернополь – Ворскла – 1:1. Поделили очки. Видео голов и обзор матча

Команды забили по голу в каждом из таймов

23 мая 2026, 19:24 | Обновлено 23 мая 2026, 19:25
41
0
Нива Тернополь – Ворскла – 1:1. Поделили очки. Видео голов и обзор матча
ФК Нива Тернополь

В субботу, 23 мая, в Тернополе состоялся поединок 29-го тура Первой лиги. Местная «Нива» встретилась с полтавской «Ворсклой».

Хозяева поля вышли вперед на 22-й минуте. Андрей Демьянчук бросил аут прямо в штрафную «Ворсклы», а Иван Паламарчук отправил мяч в сетку.

«Ворскла» отыгралась в начале второго тайма. На 50-й минуте Антон Байдал реализовал пенальти, назначенный за фол против Владислава Семотюка.

Теперь в активе «Ворсклы» 29 очков. Команда уже не сможет подняться из зоны переходных матчей за право остаться в Первой лиге.

Первая лига. 29-й тур. Тернополь, стадион им. Р. Шухевича. 23 мая

«Нива» (Тернополь) – «Ворскла» (Полтава) – 1:1

Голы: Паламарчук, 22 – Байдал, 50 (пенальти)

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

50’
ГОЛ ! С пенальти забил Антон Байдал (Ворскла).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Паламарчук (Нива Тернополь).
По теме:
ВИДЕО. Вдобавок к дублю. Хлань отдал ассист в Польше
Руслан КОСТЫШИН: «Мы будем смотреть, как мы будем укрепляться»
ВИДЕО. 2 года без голов: экс-защитник сборной Украины наконец-то забил
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Нива Тернополь видео голов и обзор Иван Паламарчук Антон Байдал
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Забарный не пожал руку Сафонову на тренировке
Футбол | 23 мая 2026, 18:29 0
ВИДЕО. Забарный не пожал руку Сафонову на тренировке
ВИДЕО. Забарный не пожал руку Сафонову на тренировке

Украинец проигнорировал представителя страны-404

Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Футбол | 23 мая 2026, 08:42 23
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу
Пять украинских футболистов из УПЛ, которые летом могут перейти в топ-лигу

Из отечественного элитного дивизиона можно получить приглашение на наивысший уровень

Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Футбол | 23.05.2026, 10:15
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Зинченко решил вернуться в Украину, чтобы снова выйти на футбольное поле
Шанс для Александрии? Известно, когда Рух планирует объявить о снятии с УПЛ
Футбол | 23.05.2026, 12:59
Шанс для Александрии? Известно, когда Рух планирует объявить о снятии с УПЛ
Шанс для Александрии? Известно, когда Рух планирует объявить о снятии с УПЛ
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Бокс | 23.05.2026, 17:45
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Во сколько начнётся бой Усик – Верховен? Известно время начала шоу в Египте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
Верховен уже проигрывал украинцу. Многие забыли об этом бое
23.05.2026, 07:50 4
Бокс
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
Ребров начал переговоры с клубом, который завоевал путевку в Лигу чемпионов
22.05.2026, 10:17 30
Футбол
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
ЧМ по хоккею. Шоу в матче сборной Канады – хет-трик и 11 шайб
21.05.2026, 22:59 3
Хоккей
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
Усик и Верховен прошли взвешивание перед боем. У украинца – рекорд
22.05.2026, 13:16 3
Бокс
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
Динамо проведет разговор с футболистом, который решил перейти в Шахтер
22.05.2026, 10:37 13
Футбол
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
Объявлен вес Усика и Верховена перед мегафайтом в Гизе
22.05.2026, 21:03
Бокс
Динамо получит два миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
Динамо получит два миллиона евро от Полесья за трансфер украинца
22.05.2026, 14:22 20
Футбол
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
Лунин выбрал клуб на следующий сезон
22.05.2026, 08:48 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем