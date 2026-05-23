Нива Тернополь – Ворскла – 1:1. Поделили очки. Видео голов и обзор матча

В субботу, 23 мая, в Тернополе состоялся поединок 29-го тура Первой лиги. Местная «Нива» встретилась с полтавской «Ворсклой».

Хозяева поля вышли вперед на 22-й минуте. Андрей Демьянчук бросил аут прямо в штрафную «Ворсклы», а Иван Паламарчук отправил мяч в сетку.

«Ворскла» отыгралась в начале второго тайма. На 50-й минуте Антон Байдал реализовал пенальти, назначенный за фол против Владислава Семотюка.

Теперь в активе «Ворсклы» 29 очков. Команда уже не сможет подняться из зоны переходных матчей за право остаться в Первой лиге.

Первая лига. 29-й тур. Тернополь, стадион им. Р. Шухевича. 23 мая

«Нива» (Тернополь) – «Ворскла» (Полтава) – 1:1

Голы: Паламарчук, 22 – Байдал, 50 (пенальти)

