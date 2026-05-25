Валерий КУЦЕНКО: «Надеюсь, что все у нас получится, что мы останемся»

В поединке 29-го тура Первой лиги «Ворскла» на выезде сыграла вничью 1:1 с тернопольской «Нивой». Итоги матча подвел тренер полтавского клуба Валерий Куценко.

– В первом тайме играли очень плохо, потому что в переходной фазе, в атаке, очень было много проблем. Мы просили, чтобы ребята мяч доставляли, больше нагнетали с флангов, а этого в первом тайме не было. Второй тайм – совсем другой был. Хорошая игра. Две команды сегодня желали победить. Мы двигаемся дальше. Я надеюсь, что все у нас получится, что мы останемся, потому что очень тяжелая ситуация. Мы не понимаем, что будет завтра. Тернополь – футбольный город, здесь очень хорошие болельщики и на трибунах поддержка была. Это немного походило на футбол с болельщиками.

– Расскажите, что чувствовали в команде футболисты? Видели ли вы какое-то давление или ответственность? Ведь стало известно, что Ворскла смогла прибыть на матч, в частности благодаря донаторам, благодаря неравнодушным людям, которые смогли собрать нужную сумму. Это для вас был фактор давления или наоборот такой мотивации, что людям не безразлично?

– Ну, это мотивация, потому что у нас проблемы большие, и мы каждый день с футболистами разговариваем, поддерживаем их. Мы все понимаем, что такой клуб, как Ворскла, нужно, чтобы остался в Первой лиге. Все кто неравнодушен, кто поддерживает Ворслу – им спасибо, что они смогли нам организовать выезд. Нам уже останутся только переходные матчи. Будем готовиться. Еще один тур есть – и уже будем готовиться к переходным матчам.