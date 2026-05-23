  4. Агробизнес сыграет в стыковых матчах. Результаты 29-го тура Первой лиги
23.05.2026 13:00 – FT 0 : 0
Украина. Первая лига
23 мая 2026, 15:14 | Обновлено 23 мая 2026, 15:16
Агробизнес сыграет в стыковых матчах. Результаты 29-го тура Первой лиги

Команда Александра Чижевского не опустится ниже четвертого места

В субботу, 23 мая, в Первой лиге прошли матчи 29-го тура. Команды провели семь поединков.

«Агробизнес» на выезде играл с «Прикарпатьем». Чтобы обеспечить себе право играть в стыковых матчах за выход в УПЛ, команде Александра Чижевского нужно было не проиграть. Задачу «Агробизнес» выполнил, сыграв вничью 1:1

Выигрывал и «Ингулец». Команда Василия Кобина со счетом 2:0 вела в матче ФК «Чернигов». Но и-за воздушной тревоги матч приостановили на 49-й минуте.

Первая лига. 29-й тур, 23 мая

«Прикарпатье» – «Агробизнес» – 1:1

Голы: Буряк, 90+2 – Кузьмин, 39

«Подолье» – «Феникс-Мариуполь» – 0:0

«Нива» Тернополь – «Ворскла» – 1:1

Голы: Паламарчук, 22 – Байдал, 50

«Металлист» – ЮКСА – 2:0

Голы: Кайдалов, 7, 57

ФК «Чернигов» – «Ингулец» – 0:2 (матч приостановлен на 49-й минуте)

Голы: Бенедюк, 41, Тлумак, 45+2

В первом матче дня «Виктория» со счетом 0:1 проиграла «Пробою». А в центральном поединке тура «Черноморец» со счетом 3:1 обыграл «Буковину».

