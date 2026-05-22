Украина. Первая лига
22 мая 2026, 19:57 | Обновлено 22 мая 2026, 20:03
Матч начнется 23 мая в 13:00 по Киеву

В субботу, 23 мая, состоится поединок 29-го тура Первой лиги Украины между «Подольем» и «Фениксом-Мариуполем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Для хмельнитчан текущий сезон проходит ужасно. После 28 туров Первой лиги на балансе «Подолья» есть только 19 очков, из-за чего клуб и находится на предпоследнем, 15 месте общего зачета. Шансов спастись коллектив уже нет – за 2 игры до завершения соревнований расстояние даже от зоны переходных игр составляет 9 зачетных пунктов.

В национальном кубке команда смогла переиграть «Скалу 1911», однако на стадии 1/16 финала «Подолье» уступило «Ингульцу» со счетом 1:4.

У мариупольцев дела обстоят гораздо лучше. За 28 поединков национальной лиги коллективу удалось набрать 32 очка, благодаря которым он находится на 11-й строчке общего зачета. Однако расстояние от зоны переходных игр на вылет еще не безопасно – 2 балла за 2 тура до завершения соревнований.

В Кубке Украины «Феникс-Мариуполь» обыграл «Ужгород», «Металлург» и «Агротех», однако уступил «Чернигову» на стадии 1/4 финала.

Личные встречи

В последних 4-х матчах между клубами царит равновесие – каждый коллектив имеет по 2 победы.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Подолье» продолжается уже 9 матчей подряд.
  • В последних 5-х играх «Подолье» забило только 1 гол.
  • Беспроигрышная серия «Феникса-Мариуполя» продолжается уже 5 игр подряд.

Прогноз Sport.ua: тотал более 2 с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

