  Нива Тернополь – Ворскла. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Прогноз
Нива Тернополь – Ворскла. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

В субботу, 23 мая, состоится поединок 29-го тура Первой лиги Украины между «Нивой Тернополь» и «Ворсклой». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Несмотря на мощное начало, в целом сезон проходит для тернополян далеко не лучшим образом. По итогам 28 туров Первой лиги Украины на балансе клуба есть 33 балла, что пока позволяют им находиться на 8 месте общего зачета. Но расстояние от зоны переходных игр за 2 тура до завершения соревнований невелико – 3 очка. Что интересно, такое же количество зачетных пунктов еще у 3 коллективов — «ЮКСА», «Пробий» и «Прикарпатье».

В Кубке Украины «Нива» выбила «Реал-Фарму» и «СК Полтаву», однако на стадии 1/16 финала со счетом 1:2 уступила «Буковине».

Полтавский клуб сейчас находится на грани существования из-за финансовых затруднений, однако результаты на поле совсем не добавляют позитива в этой ситуации. После 28 туров Первой лиги Украины на балансе «Ворсклы» есть только 28 очков, из-за чего она находится на 14-й позиции общего зачета, то есть в зоне вылета. Расстояние от безопасного 12-го места составляет 3 балла за 2 игры до завершения соревнований.

Кубок Украины полтавчане покинули еще на стадии 1/32 финала, минимально уступив сумской «Виктории».

Личные встречи

Текущими составами клубы встречались только раз – в 1-м круге этого сезона Первой лиги Украины. Тогда победу со счетом 2:0 одержала «Ворскла».

Интересные факты

  • Только в 1/6 предыдущих матчей «Нивы» забивали обе команды.
  • «Ворскла» не может сохранить ворота сухими уже 8 матчей подряд.
  • За 8 последних матчей «Ворскла» забила только 3 гола.

Прогноз Sport.ua: тотал больше 1.5 с коэффициентом 1.5 по линии БК betking.

