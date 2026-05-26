Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо должно быть чемпионом. Все остальное – неудача»
Украина. Премьер лига
26 мая 2026, 10:58 | Обновлено 26 мая 2026, 11:46
Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо должно быть чемпионом. Все остальное – неудача»

Авторитетный отечественный тренер высказался об усилении столичного гранда

Прошедший сезон «Динамо» завершило на четвертом месте. Это третий случай за историю, когда «бело-синие» не попали на пьедестал. Естественно, что в следующем футбольном году болельщики ждут от команды сатисфакции. Что для этого нужно сделать, сказал один из самых авторитетных наставников нашей страны Мирон Маркевич.

– «Динамо» нужно усиливать все позиции, – сказал Мирон Богданович в эксклюзивном интервью Sport.ua. – Но если быть более конкретным, то это оборона. Нужны играющие люди, а не брать лишь бы кого. Как, к примеру, Тиаре. За что его приглашали в «Динамо», я до сих пор так и не понял.

Есть ли для этого у руководства финансовые возможности, мне неизвестно. Но, повторюсь, без усиления не обойтись, если клуб хочет возвращать себе лидирующие позиции, во всяком случае, в Украине. «Динамо» есть «Динамо». Оно должно быть чемпионом. Второе место – это уже неудача.

А ведь команду еще ждут матчи в Лиге Европы. К этому нужно готовиться. Каким бы ни был уровень нашего чемпионата, но проигрывать представителям Кипра или Израиля – никуда не годится. С этой командой там делать нечего. Это однозначно. Нужно приглашать как минимум пять-шесть квалифицированных футболистов, чтобы выглядеть достойно. А всем известно, что в Лиге Европы, особенно в групповом раунде, соперники очень и очень серьезные.

Мирон, яке чемпіон, яке груповий раунд? Оці стереотипи неможливо з пенсаків вибити, то якби в їхній свідомості закарбовано
