Мирон МАРКЕВИЧ: «Динамо должно быть чемпионом. Все остальное – неудача»
Авторитетный отечественный тренер высказался об усилении столичного гранда
Прошедший сезон «Динамо» завершило на четвертом месте. Это третий случай за историю, когда «бело-синие» не попали на пьедестал. Естественно, что в следующем футбольном году болельщики ждут от команды сатисфакции. Что для этого нужно сделать, сказал один из самых авторитетных наставников нашей страны Мирон Маркевич.
– «Динамо» нужно усиливать все позиции, – сказал Мирон Богданович в эксклюзивном интервью Sport.ua. – Но если быть более конкретным, то это оборона. Нужны играющие люди, а не брать лишь бы кого. Как, к примеру, Тиаре. За что его приглашали в «Динамо», я до сих пор так и не понял.
Есть ли для этого у руководства финансовые возможности, мне неизвестно. Но, повторюсь, без усиления не обойтись, если клуб хочет возвращать себе лидирующие позиции, во всяком случае, в Украине. «Динамо» есть «Динамо». Оно должно быть чемпионом. Второе место – это уже неудача.
А ведь команду еще ждут матчи в Лиге Европы. К этому нужно готовиться. Каким бы ни был уровень нашего чемпионата, но проигрывать представителям Кипра или Израиля – никуда не годится. С этой командой там делать нечего. Это однозначно. Нужно приглашать как минимум пять-шесть квалифицированных футболистов, чтобы выглядеть достойно. А всем известно, что в Лиге Европы, особенно в групповом раунде, соперники очень и очень серьезные.
